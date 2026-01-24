Volvo EX60 – spoj skandinavskog dizajna i dugog dosega u najpopularnijem obliku

Volvo je službeno predstavio EX60, svoj prvi potpuno električni SUV srednje veličine, koji cilja na najveći segment električnih vozila na globalnoj razini. Model s pet sjedala dizajniran je kako bi eliminirao "anksioznost oko dosega" (range anxiety), nudeći u svojoj najjačoj varijanti, P12 AWD Electric, doseg do 810 kilometara s jednim punjenjem – kao što je nedavno bilo najavljeno. Time EX60 nadmašuje sve dosadašnje modele tvrtke, ali i konkurenciju u toj klasi.

Sedam varijanti

Osim velike autonomije, EX60 donosi i značajna poboljšanja u brzini punjenja. Zahvaljujući podršci za brze punjače od 400 kW, u vozilo se može dodati do 340 kilometara dosega u svega deset minuta. Automobil će biti dostupan u sedam različitih varijanti. Na raspolaganju su tri različita pogonska sklopa, što uz spomenuti P12 uključuje P10 AWD s dosegom od 660 km te osnovni model P6 s pogonom na stražnje kotače, koji nudi do 620 kilometara vožnje s jednim punjenjem. Tvorničko jamstvo na bateriju je 10 godina.

Novi model temelji se na SPA3 arhitekturi i koristi HuginCore, središnji sustav koji upravlja svim funkcijama vozila. EX60 koristi napredne proizvodne procese poput "mega castinga" i tehnologije "cell-to-body", što uz nove elektromotore vlastitog razvoja rezultira većom energetskom učinkovitošću i smanjenom masom. Zanimljivo je da EX60, unatoč svojim dimenzijama, ima ugljični otisak jednak onome manjeg modela EX30, što ga čini jednim od ekološki najprihvatljivijih vozila u ponudi brenda.

Pametni asistent

U unutrašnjosti, EX60 je prvo Volvo vozilo koje koristi Gemini, novi AI asistent iz Googlea, koji omogućuje prirodnu komunikaciju bez potrebe za specifičnim glasovnim naredbama. Infotainment sustav obećava najbrži odaziv do sada, uz integraciju Dolby Atmos zvuka kroz Bowers & Wilkins sustav s 28 zvučnika, uključujući zvučnike u naslonima za glavu. Kabina prati skandinavske principe dizajna, koristeći prirodne materijale uz naglasak na prostranost i praktična rješenja za pohranu.

Sigurnosni aspekt, tradicionalno ključan za Volvo, podignut je na novu razinu upotrebom senzora koji u realnom vremenu analiziraju okolinu vozila. EX60 uvodi i svjetsku inovaciju – multi-adaptivni sigurnosni pojas koji nudi personaliziranu zaštitu za putnike u prvom redu. Karoserija je dodatno ojačana borovim čelikom, tvoreći sigurnosni kavez dizajniran da zadovolji standarde koji čak i nadilaze trenutne regulatorne zahtjeve.

Proizvodnja modela EX60 započinje ovog proljeća u tvornici u Švedskoj. Narudžbe su već otvorene za europska tržišta, dok se u SAD-u očekuju krajem proljeća. Prve isporuke varijanti P6 i P10 predviđene su za ljeto, dok će najsnažniji model s najvećim dosegom, P12, uslijediti ubrzo nakon toga. Kupci u Švedskoj uz kupnju dobivaju i tri godine besplatnog kućnog punjenja, što je vrlo privlačna pogodnost koja će se kasnije proširiti i na ostala tržišta. Službena objava cijena za pojedino tržište tek se očekuje, a iz Volva kažu da će početna biti vjerojatno nešto viša od 50.000 eura.

Cross Country izvedba

Istovremeno s predstavljanjem modela EX60, Volvo je predstavio i njegovu Cross Country varijantu. Ovaj potez označava ulazak popularne linije robusnih modela u novu, potpuno električnu eru. EX60 Cross Country zadržava sve ključne prednosti osnovnog modela, ali im pridodaje specifičan vizualni identitet i tehnička rješenja prilagođena zahtjevnijim podlogama i avanturističkom načinu života.

Vizualno se razlikuje po ekskluzivnim naplatcima, zaštitnim pločama od brušenog nehrđajućeg čelika te robusnijim lukovima kotača. Ključna prednost modela EX60 Cross Country je povišen položaj sjedenja, a podvozje je tvornički podignuto za dodatnih 20 milimetara. Dodatnu prednost pruža zračni ovjes koji vozaču omogućuje da po potrebi podigne automobil za još 20 milimetara, ali može i spustiti vozilo pri većim brzinama na autocesti.

EX60 Cross Country bit će dostupan isključivo s pogonom na sve kotače. Prva varijanta koja dolazi na tržište je P10 AWD Electric s procijenjenim dosegom do 640 kilometara. Ubrzo nakon nje, ponudu će upotpuniti snažnija P12 AWD Electric verzija s još većom autonomijom, čime se osigurava da i terenski model zadrži status lidera u svojoj klasi. Prednarudžbe za Cross Country izvedbu već su otvorene na odabranim europskim tržištima, dok se širenje na ostale regije očekuje tijekom godine.