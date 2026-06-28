JCB-ov bolid na vodik spreman za juriš na svjetski brzinski rekord

Britanski JCB uspješno je zaključio testiranja vodikovog bolida Hydromax u Ujedinjenom Kraljevstvu te time osigurao ključne podatke prije pokušaja obaranja rekorda za vozila na tlu

Britanska kompanija JCB, svjetski poznata po svojim radnim strojevima i bagerima, uspješno je privela kraju testiranja svojeg neuobičajenog projekta – automobila na vodikov pogon JCB Hydromax. Na pisti RAF-a u Cambridgeshireu, tijekom završnih je vožnji provjeren cijeli sustav i postignuta je maksimalna brzina od 334,7 km/h. Vozilom dugim 9,8 metara upravljao je pukovnik Andy Green, aktualni najbrži čovjek na svijetu.

Završeni testovi

Ova testna faza, u kojoj su sudjelovali inženjeri JCB-a i službeno osoblje Svjetske automobilističke federacije (FIA), poslužila je za provjeru sigurnosnih protokola, uigravanje tima i optimizaciju procesa punjenja vodikom. Prikupljeni podaci s piste ključni su za predstojeći pokušaj obaranja svjetskog rekorda na tlu u kolovozu, na poznatoj lokaciji Bonneville Salt Flats u američkoj saveznoj državi Utah.

Testiranja su omogućila timu da u potpunosti shvati ponašanje automobila pod opterećenjem. Sve simulacije točenja goriva i zamjene guma obavljene na domaćem tlu smanjit će rizik od pogrešaka na slanim ravnicama Utaha, gdje kratko vrijeme između vožnji može odlučiti o sudbini rekorda. Vozilo se, kaže Green, ponaša stabilno, pa on s nestrpljenjem iščekuje izazov na legendarnoj lokaciji koja se smatra kolijevkom brzinskih rekorda.

Cilja se na rekord za vodikova vozila

Bolid JCB Hydromax pokreću dva tvornički modificirana JCB-ova motora s unutarnjim izgaranjem na vodik, koji zajedno razvijaju 1.600 konjskih snaga. Taj tip motora tvrtka već koristi za pogon bagera koji se serijski proizvode u njihovim pogonima.

Prema rigoroznim pravilima FIA-e, da bi rekord bio priznat, vozilo mora odraditi dvije vožnje u suprotnim smjerovima unutar vremenskog okvira od 60 minuta. Konačni rezultat računa se kao prosjek tih dviju vožnji, čime se neutralizira utjecaj vanjskih čimbenika poput vjetra.

Ovaj projekt označava povratak JCB-a na Bonneville točno 20 godina nakon što je isti vozač, Andy Green – inače svjetski rekorder s postignutih nadzvučnih 1.227,9 km/h u vozilu Thrust SSC – u vozilu JCB Dieselmax postavio još uvijek važeći FIA-in svjetski dizelski rekord od 563,4 km/h. Novi Hydromax je lakši i snažniji od svog dizelskog prethodnika, a cilj tima je nadmašiti taj rekord. Sve ovo potvrđuje inženjerski i sportski duh tvrtke koja već dugo pomiče granice brzine: primjerice, 2019. godine model JCB Fastrac postao je najbrži traktor na svijetu s 217,6 km/h, dok je 2014. godine model JCB GT postavio rekord za rovokopače s 116,8 km/h. Sada je na redu – rekord za vodikova vozila.