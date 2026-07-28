Studentski tim razvio prvu u svijetu hitnu pomoć na solarni pogon

Nizozemski studenti sa Sveučilišta TU Eindhoven izradili su vozilo na solarni pogon Stella Juva koje donosi medicinske dijagnostičke i terapijske usluge izravno pacijentima u najudaljenijim područjima

Sa Sveučilišta TU Eindhoven stiže vijest o tome da su njihovi studenti iz tima Solar Team Eindhoven razvili Stella Juvu, prvo vozilo hitne pomoći na svijetu koje pokreće solarna energija. Ova je solarna ambulanta projektirana kako bi medicinsku skrb učinila dostupnom ljudima u najudaljenijim područjima, gdje loše prometnice te nedostatak goriva ili električne energije znatno ograničavaju pristup zdravstvenom sustavu.

Održiva energija u praksi

Inspirirani Ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih naroda, članovi tima u razvoju Stelle Juve surađivali su s međunarodnim zdravstvenim organizacijama poput Amref Health Africa. Ističu da je vozilo prilagođeno stvarnim potrebama na terenu te pokazuje mogućnosti koje nastaju suradnjom tehnološke industrije i društvenih organizacija. Tim čine 23 studenta s tri obrazovne institucije, iz dvanaest različitih područja studija i tri nacionalnosti, koji su pauzirali studij na godinu dana kako bi izradili ovo vozilo.

TU Eindhoven

U udaljenim područjima Afrike zdravstveni djelatnici, naime, često putuju biciklima, a pouzdana energija nužna je za hlađenje cjepiva i rad medicinske opreme. Iz tog razloga organizacija Amref Health Africa već gotovo 70 godina radi na unapređenju zdravstvene skrbi i sada istražuje primjenu solarnih inovacija u suradnji sa studentima iz Eindhovena.

Terensko testiranje u Keniji

Stella Juva energiju prikuplja putem solarnih panela na krovu te je koristi kako za vožnju, tako i za napajanje medicinskih uređaja. Tijekom suncem obasjanog dana vozilo može prijeći do 715 kilometara, što znači da pružanje zdravstvenih usluga ne ovisi o punionicama. Za razliku od tradicionalnih vozila hitne pomoći koja pacijente voze u bolnicu, Stella Juva donosi skrb izravno ljudima. To omogućuje zdravstvenim djelatnicima provođenje pretraga krvi, cijepljenje, ultrazvuk nosećih žena te preglede na bolesti poput tuberkuloze i malarije.

Studentski tim u kolovozu putuje u Keniju, gdje će testirati Stella Juvu na lokacijama na kojima bi se vozilo moglo primjenjivati u budućnosti. U sklopu testiranja na nekoliko će se udaljenih lokacija simulirati zdravstveni scenariji, poput liječenja pacijenata oboljelih od tuberkuloze, kako bi se procijenila učinkovitost solarnog vozila u stvarnim uvjetima. Tijekom testne faze tim će posjetiti dvije terenske lokacije uz simulaciju liječenja, a pritom se očekuje da će solarna hitna pomoć prevaliti stotine kilometara vozeći se isključivo na solarni pogon.