Zeleno svjetlo za Croatia Ring: kod Slunja se gradi staza po FIA standardima

Uvršten na listu strateških investicija, budući kompleks Croatia Ring sjeverno od Slunja dobio je odobrenje ekološkog elaborata, čime se otvara put za gradnju prvog hrvatskog FIA Grade 1 trkališta

Autonet.hr srijeda, 3. lipnja 2026. u 13:40
📷 Tilke / Croatia Ring
Tilke / Croatia Ring

Na jugu Karlovačke županije planira se izgradnja međunarodnog automotodroma Croatia Ring, projekta koji je službeno uvršten na listu strateških investicijskih projekata Republike Hrvatske. Kompleks se planira graditi na području Grada Slunja, točnije između naselja Veljun i Blagaj u blizini rijeke Korane i netom uz državnu cestu D1 (kolokvijalno "staru cestu prema moru").

Najnoviji korak u realizaciji ovog projekta je odobrenje elaborata zaštite okoliša vezanog uz planirani zahvat (24sata napominju da se radi o “nepotpunom” elaboratu i da je odluka kako za projekt nije potrebna cjelovita procjena utjecaja na okoliš zabrinjavajuća).

Voditelj i partner projekta Davorin Štetner izrazio je veliko zadovoljstvo uspješno završenom procedurom koja je, prema njegovim riječima, bila iznimno kompleksna, ali je uspješno odgovorila na sve zahtjeve struke i nadležnog ministarstva. Investitor ovog projekta je tvrtka Automotodrom Plitvice, čiji je vlasnik Ante Bušić, prenosi Forbes Hrvatska.

Tilkedrom kod Slunja

Središnji dio planiranog kompleksa bit će trkaća staza duljine 4,2 kilometra s 12 zavoja i visinskom razlikom većom od 34 metra. Staza je projektirana prema specifikacijama FIA Grade 1, što predstavlja najvišu kategoriju homologacije Međunarodne automobilističke federacije. Ova licenca omogućuje organizaciju utrka najvišeg ranga, uključujući i Formulu 1.

Staza će imati više konfiguracija korištenja, a bit će namijenjena automobilističkim i motociklističkim natjecanjima, testiranjima vozila, školama sigurne vožnje te raznim komercijalnim događanjima. Projektirao ju je slavni studio Tilke, zaslužan za mnoge moderne nove F1 staze.

&#128247; Elaborat za zaštitu okoliša

Elaborat predviđa izgradnju cijelog kompleksa na ukupnoj površini od oko 50 hektara. Unutar te površine, 40 hektara bit će namijenjeno samoj zoni automotodroma koja obuhvaća trkaću stazu, paddock, servisne objekte i prateću infrastrukturu, dok je preostalih 10 hektara predviđeno za turističke i ugostiteljske sadržaje.

Postojeći stambeni objekti i vikendice na toj lokaciji već su otkupljeni ili će proći kroz postupak izvlaštenja te će prije početka gradnje biti uklonjeni. S druge strane, postojeća Lukoilova benzinska postaja koja se nalazi unutar obuhvaćenog područja ostat će na svojoj trenutačnoj lokaciji. Zanimljiv je podatak da je lokacija budućeg trkališta već označena na Google Mapsu.

📷 Google Maps
Google Maps

U sklopu turističkog dijela projekta predviđena je izgradnja butik hotela, luksuznih apartmana, vila, loža s pogledom na samu stazu, restorana te izložbenog prostora. Ovi smještajni kapaciteti moći će primiti oko 520 gostiju dnevno. Kada je riječ o velikim manifestacijama, koje se prema elaboratu planiraju održavati jednom ili dva puta godišnje, kompleks će moći prihvatiti gotovo 18.000 posjetitelja. Od tog broja, prirodne tribine imat će kapacitet za oko 15.000 gledatelja, a osigurat će se i VIP prostori, medijski centar te infrastruktura potrebna za televizijske prijenose.

Kad je riječ o senzacionalnim medijskim napisima o tome da će u Hrvatsku stići Formula 1, tu ćemo ipak ostati rezervirani – samo navedeni kapacitet za prihvat gledatelja trebao bi za te utrke biti barem udeseterostručen.

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