Autonomni Waymo napravio prekršaj, policajci ga zaustavili pa ostali u čudu

Policijski službenici u kalifornijskom mjestu San Bruno zaustavili su autonomno vozilo zbog nepropisnog polukružnog okretanja, no suočili su se s nedoumicom jer nisu imali kome napisati kaznu

Protekloga su vikenda u mjestu San Bruno u Kaliforniji prometni policajci svjedočili neobičnom prometnom prekršaju. Dogodilo se to tijekom operacije pojačanog nadzora vožnje pod utjecajem alkohola, koju redovito provode. Ispred njih, na semaforu, Waymovo autonomno vozilo, prerađeni Jaguar I-Pace, izvelo je nedopušteno polukružno okretanje.

Zakonska "siva zona"

Budući da u vozilu nije bilo ljudskog vozača, niti kazna nije mogla biti izdana. Kako je lokalna policija izvijestila u svojoj objavi na Facebooku, policajci su zaustavili vozilo te kontaktirali tvrtku koja njime upravlja kako bi ih obavijestili o prekršaju, odnosno pogrešci u sustavu koja je možda dovela do kršenja prometnih pravila. Za oba policajca ovo je bio prvi takav slučaj u karijeri, pa ne čudi njihova zbunjenost.

Iz policije su se našalili da njihovi standardizirani blokovi za izdavanje kazni nemaju predviđenu kućicu za označiti "robota" kao vozača. Izrazili su nadu da će reprogramiranje Waymovih vozila spriječiti buduće nepropisne manevre na cestama.

Kao odgovor na moguće kritike o pretjeranoj popustljivosti, u objavi su dodatno pojasnili da je u pripremi zakonodavni prijedlog koji će im u ovakvim slučajevima omogućiti izdavanje prekršajnih prijava tvrtkama koje upravljaju autonomnim vozilima.

O nepoštivanju prometnih propisa ili bolje rečeno neusklađenosti regulative u SAD-u govori i statistika iz 2024. godine. Tijekom nje su u San Franciscu autonomni automobili pod upravljanjem Wayma prikupili čak 589 kazni za nepropisno zaustavljanje i parkiranje, ukupnog iznosa nešto višeg od 65.000 dolara. Najčešće je bila riječ o prekoračenju dopuštenog vremena zaustavljanja na parkirnim mjestima, koje ne ugrožava promet, ali se automatizmom kažnjava.