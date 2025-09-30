Autonomni Waymo napravio prekršaj, policajci ga zaustavili pa ostali u čudu

Policijski službenici u kalifornijskom mjestu San Bruno zaustavili su autonomno vozilo zbog nepropisnog polukružnog okretanja, no suočili su se s nedoumicom jer nisu imali kome napisati kaznu

Autonet.hr utorak, 30. rujna 2025. u 19:55
📷 San Bruno Police Department
San Bruno Police Department

Protekloga su vikenda u mjestu San Bruno u Kaliforniji prometni policajci svjedočili neobičnom prometnom prekršaju. Dogodilo se to tijekom operacije pojačanog nadzora vožnje pod utjecajem alkohola, koju redovito provode. Ispred njih, na semaforu, Waymovo autonomno vozilo, prerađeni Jaguar I-Pace, izvelo je nedopušteno polukružno okretanje.

Zakonska "siva zona"

Budući da u vozilu nije bilo ljudskog vozača, niti kazna nije mogla biti izdana. Kako je lokalna policija izvijestila u svojoj objavi na Facebooku, policajci su zaustavili vozilo te kontaktirali tvrtku koja njime upravlja kako bi ih obavijestili o prekršaju, odnosno pogrešci u sustavu koja je možda dovela do kršenja prometnih pravila. Za oba policajca ovo je bio prvi takav slučaj u karijeri, pa ne čudi njihova zbunjenost.

Iz policije su se našalili da njihovi standardizirani blokovi za izdavanje kazni nemaju predviđenu kućicu za označiti "robota" kao vozača. Izrazili su nadu da će reprogramiranje Waymovih vozila spriječiti buduće nepropisne manevre na cestama.

Kao odgovor na moguće kritike o pretjeranoj popustljivosti, u objavi su dodatno pojasnili da je u pripremi zakonodavni prijedlog koji će im u ovakvim slučajevima omogućiti izdavanje prekršajnih prijava tvrtkama koje upravljaju autonomnim vozilima.

O nepoštivanju prometnih propisa ili bolje rečeno neusklađenosti regulative u SAD-u govori i statistika iz 2024. godine. Tijekom nje su u San Franciscu autonomni automobili pod upravljanjem Wayma prikupili čak 589 kazni za nepropisno zaustavljanje i parkiranje, ukupnog iznosa nešto višeg od 65.000 dolara. Najčešće je bila riječ o prekoračenju dopuštenog vremena zaustavljanja na parkirnim mjestima, koje ne ugrožava promet, ali se automatizmom kažnjava.

 

🚔 DUI Enforcement… with a plot twist. During a grant-funded DUI enforcement operation, our officers observed something...

Posted by San Bruno Police Department on Saturday, September 27, 2025


Streaming pojačalo za najzahtjevnije slušatelje.

Akcija

WiiM Amp Ultra silver

WiiM Amp Ultra streaming pojačalo s 2x100W snage pri 8Ω i Class-D PFFB tehnologijom pruža čist i detaljan zvuk. Nudi HDMI ARC, optički, RCA, sub izlaz, USB audio, Bluetooth 5.3 i Wi-Fi 6, ugrađeni DAC, EQ, multi-room podršku i 3,5” zaslon te podršku za vodeće streaming servise.

2.549 € 599 € Akcija

Gen2 Folded Motion® XT visokotonac.

Akcija

MARTIN LOGAN Motion XT F100

Samostojeći zvučnik, frekvencijskog odziva 31Hz–25kHz, osjetljivosti 92dB i impedancije 4Ω. Opremljen Gen2 Obsidian Folded Motion XT visokotoncem, 6.5” Kevlar® srednjetoncem i tri 6.5” aluminijska woofera. Snaga pojačala 20–450W.

4.999 € 5.579 € Akcija

12. generacija Uni-Q® drivera s MAT™ tehnologijom.

Akcija

KEF R3 META

R3 Meta trosmjerni zvučnik za police dijeli iste pokretačke snage kao vrhunski R11 Meta. Sadrži 12. generaciju Uni-Q® drajvera s MAT™ i snažnim 16,5 cm hibridnim aluminijskim bas drajverom.

2.069 € 2.300 € Akcija

Jednostavan multiroom sustav.

Akcija

KEF LS50 Wireless II

Bežični zvučnici sa Uni-Q driverom, frekvencijski odziv 45 Hz – 28 kHz, izlazna snaga po zvučniku LF: 280W, HF: 100W, podrška za AirPlay 2, Google Chromecast, ROON Ready, UPnP kompatibilnost, Bluetooth 4.2, Wi-Fi

1.999 € 2.499 € Akcija

Dali tradicija u elegantnom izdanju.

Akcija

DALI Oberon 7

Podnostojeći zvučnici, frekvencijski odziv 36 - 26,000 Hz, 6 ohma, SPL 110dB, preporučena snaga pojačala 30 - 180 W, low frequency driver sa konusom od drvenih vlakana.

999 € 1.199 € Akcija

Potpuno automatizirani gramofon s podkonstrukcijom.

Akcija

PRO-JECT Automat A2 2M Red

Gramofon s remenskim pogonom i elektroničkom promjenom brzina 33/45/78 RPM. Potpuno automatski s prigušenim aluminijskim platom, 8,3” tonarmom (211 mm, previs 19,5 mm). Wow & flutter 0,12–0,14%, odskakanje 0,22–0,27%, omjer signal/šum 74 dB.

1.099 € 1.153,33 € Akcija

Bezvremenski uređaj.

Preporuka

NAD C 3050 pojačalo

NAD C 3050 stereo pojačalo spaja retro dizajn s modernom tehnologijom. Nudi 100W po kanalu, HybridDigital UcD pojačalo, TI visokorezolucijski DAC, HDMI eARC, MM phono ulaz, Bluetooth aptX HD i podršku za MDC2 nadogradnje s BluOS streamingom i Dirac Live korekcijom prostorije.

1.489 € Kupi

Zapanjujuća kvaliteta zvuka.

Preporuka

CAMBRIDGE AUDIO CXN 100

Cambridge CXN100 mrežni player s ESS ES9028Q2M SABRE32 DAC-om i StreamMagic Gen4 modulom donosi vrhunski zvuk, podršku za MQA, Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, internet radio, Roon Ready funkcije te povezivanje preko USB, Coaxial, TOSLINK, Chromecast, AirPlay 2 i Bluetootha uz veliki hi-res zaslon.

1.089,00 € Kupi

Streaming pojačalo s ugrađenim HEOS-om.

Preporuka

DENON PMA-900HNE

Stereo pojačalo 50W+50W (8Ω), 85W+85W (4Ω), THD 0.01%, MM/MC phono ulaz, Subwoofer pre-out, A/B zvučnici, OLED zaslon. Wi-Fi 2.4/5GHz, Bluetooth, AirPlay 2, Alexa, Google Assistant, Siri. Streaming: Spotify, Tidal, Deezer, Amazon Music. Podržava DSD, FLAC, WAV, ALAC. Dim. 434×376×131mm, 8.3kg.

749 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi