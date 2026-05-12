Bečki superblok – prva klimatski prilagođena gradska četvrt

Manje prometa, više zelenila i prostora za susrete: u bečkom okrugu Favoriten dovršen je prvi superblok, moderan i klimatski prilagođen gradski kvart po uzoru na barcelonske superblokove

Autonet.hr utorak, 12. svibnja 2026. u 13:30
Superblok nudi više mjesta za druženje 📷 © MA 28 / Fürthner
Superblok nudi više mjesta za druženje © MA 28 / Fürthner

Grad Beč je otvorio svoju prvu veliku prometno smirenu gradsku četvrt Supergrätzl Favoriten nastaloj po uzoru na poznate barcelonske superblokove. U području oko ulice Herzgasse u 10. okrugu Favoriten uklonjeno je više od 7.000 četvornih metara asfalta, uređene su nove zelene površine, a u nekoliko ulica prometni je tok preusmjeren na glavne prometnice. Prostor između Gudrunstraße, Leebgasse, Quellenstraße i Neilreichgasse pretvoren je u novu urbanu oazu za stanovnike kvarta.

U središtu projekta nalazi se povećanje kvalitete života kroz manje prometa, više zelenila i dodatne prostore za boravak građana. Zasađeno je 66 novih stabala i uređene su 94 zelene površine uz oko 60 novih mjesta za sjedenje, vodene instalacije, sustave za rashlađivanje raspršivanjem vode i javne česme s pitkom vodom. Posebno je uređena nova pješačka zona oko srednje škole Herzgasse koja sada pruža više sigurnosti i kvalitetniji javni prostor za djecu, obitelji i lokalno stanovništvo.

Nova urbana oaza podiže kvalitetu života lokalnoj zajednici 📷 © MA 28 / Fürthner
Nova urbana oaza podiže kvalitetu života lokalnoj zajednici © MA 28 / Fürthner

„Supergrätzl je postao međunarodni primjer klimatski prilagođenog urbanog razvoja. Umjesto asfalta i prometa, građani sada imaju više prostora za zelenilo, druženje te sigurnije kretanje pješice i biciklom“, istaknula je članica bečkog poglavarstva za urbanizam Ulli Sima prilikom otvorenja.

Ključni dio projekta je smirivanje prometa u cijelom kvartu. S pomoću takozvanih. dijagonalnih filtera tok prometa preusmjerava se na glavne prometnice, dok je pristup za stanare, hitne službe i dostavu i dalje moguć. Istovremeno je cijelo područje prilagođeno biciklistima, pa je na većini ulica dopuštena vožnja biciklom u oba smjera.

Projekt donosi i nova arhitektonska i oblikovna rješenja. Svijetla, vodopropusna podloga smanjuje zagrijavanje tijekom ljetnih mjeseci, dok crvenkasti tonovi podsjećaju na povijesnu tradiciju proizvodnje opeke u navedenom bečkom okrugu. Dodatno su uređeni manji prostori za odmor, igru i boravak u hladu.

Supergrätzl Favoriten dio je bečke inicijative kojom grad sustavno povećava udio zelenih površina i smanjuje asfaltirane zone. U sklopu programa dosad su realizirana 344 projekta u sva 23 bečka okruga, posađeno je više od 3.300 stabala te su brojni novi javni prostori prilagođeni izazovima klimatskih promjena.

Tok prometa preusmjeren je na glavne prometnice 📷 © MA 28 / Fürthner
Tok prometa preusmjeren je na glavne prometnice © MA 28 / Fürthner

🔥🎮 Lenovo LOQ 15AHP10 – prijenosnik koji spaja snagu, brzinu i stabilnost za svaki izazov!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 donosi AMD Ryzen 200 Series snagu i NVIDIA RTX 50 GPU za pouzdan gaming u FHD rezoluciji, uz 144Hz IPS zaslon, 60Wh bateriju i napredno hlađenje za stabilne performanse.

1.299,99 € 1.399,99 € Kupi

✨💻 Otkrij svestranost IdeaPad 5 2‑in‑1 — elegantni prijenosnik koji se pretvara u tablet i prati tvoj ritam svakog dana!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KU0005SC

IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi 16" WUXGA dodirni zaslon, snažne AMD Ryzen AI procesore, 16GB LPDDR5X memorije i 512GB SSD, uz fleksibilni 360° dizajn za rad, kreativnost i zabavu.

999,98 € 1.099,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-13%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

499,99 € 579,99 € Kupi

🌟💼 Lagani, brzi i pouzdani — IdeaPad Slim 3 je tvoj savršeni partner za posao, školu i putovanja!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

IdeaPad Slim 3 nudi 15.3" WUXGA zaslon, AMD Ryzen 7 snagu, 24GB DDR5 memorije i 1TB SSD, uz Wi‑Fi 6 i lagani, otporni dizajn — odličan za svakodnevne zadatke i mobilnost

629,99 € 699,99 € Kupi

💻🌈 Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC spaja moćan Intel H‑serije procesor, vrhunski OLED zaslon i fleksibilni 360° dizajn za maksimalnu produktivnost i kreativnost.

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KX005KSC

IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC nudi 14" WUXGA OLED touch ekran s 100% DCI‑P3 bojama, Intel Core i5‑13420H snagu, 16GB LPDDR5x RAM-a i 1TB SSD. Uz 360° pretvorivi dizajn, Digital Pen i Wi‑Fi 6, idealan je za rad, crtanje i multimediju u pokretu.

899,99 € 999,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Profesionalno ozvučenje lokala i terasa.

Odaberi uz stručan savjet

Savjetujemo vas pri odabiru zvučnika prema veličini i tipu prostora. Poslušajte ih uživo u Ronisu Velesajam i odaberite savršeno rješenje za vaš prostor.

Kupi

Optimiziran dizajn kućišta za vrhunske akustičke performanse.

Akcija

KEF LSX II Soundwave

KEF LSX II je kompaktni bežični Hi-Fi zvučnički sustav s vrhunskom akustikom, Wi-Fi i Bluetooth povezivošću te podrškom za streaming usluge, pružajući detaljan i uravnotežen zvuk u malim i srednjim prostorima.

1.119 € 1.399 € Akcija

Hi-Fi bez kompromisa.

Akcija

PARASOUND HINT 6

2 x 160 W 8 Ohma. Burr Brown analog resistor ladder volume control. Dimmable front panel volume display. Updated USB receiver is Plug and play with Windows 10 and MAC.

3.999 € 4.999 € Akcija

Autentičan zvuk u svakom tonu.

Akcija

TECHNICS SL-40CBT

Gramofon Technics SL-40CBT donosi preciznu, čistu i uravnoteženu reprodukciju vinila zahvaljujući Direct Drive motoru bez jezgre, s izravnim pogonom, FG sustavu detekcije brzine i aluminijskom tanjuru od 1,26 kg.

649 € 799 € Kupi

Kvalitetan surround zvuk

Akcija

JBL BAR 800 MK2

2.5-sistemski zvucnici sa 130mm mid-bass jedinicama i 28mm aluminijskim visokotoncem, frekvencijski raspon 38Hz -30kHz, osjetljivost 89dB, vršni SBL 115dB, snaga 175W, crossover frekvencija 296Hz / 2.56kHz, impedancija 6 ohma.

719,90 € 939 € Kupi