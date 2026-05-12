Bečki superblok – prva klimatski prilagođena gradska četvrt

Manje prometa, više zelenila i prostora za susrete: u bečkom okrugu Favoriten dovršen je prvi superblok, moderan i klimatski prilagođen gradski kvart po uzoru na barcelonske superblokove

Grad Beč je otvorio svoju prvu veliku prometno smirenu gradsku četvrt Supergrätzl Favoriten nastaloj po uzoru na poznate barcelonske superblokove. U području oko ulice Herzgasse u 10. okrugu Favoriten uklonjeno je više od 7.000 četvornih metara asfalta, uređene su nove zelene površine, a u nekoliko ulica prometni je tok preusmjeren na glavne prometnice. Prostor između Gudrunstraße, Leebgasse, Quellenstraße i Neilreichgasse pretvoren je u novu urbanu oazu za stanovnike kvarta.

U središtu projekta nalazi se povećanje kvalitete života kroz manje prometa, više zelenila i dodatne prostore za boravak građana. Zasađeno je 66 novih stabala i uređene su 94 zelene površine uz oko 60 novih mjesta za sjedenje, vodene instalacije, sustave za rashlađivanje raspršivanjem vode i javne česme s pitkom vodom. Posebno je uređena nova pješačka zona oko srednje škole Herzgasse koja sada pruža više sigurnosti i kvalitetniji javni prostor za djecu, obitelji i lokalno stanovništvo.

Nova urbana oaza podiže kvalitetu života lokalnoj zajednici © MA 28 / Fürthner

„Supergrätzl je postao međunarodni primjer klimatski prilagođenog urbanog razvoja. Umjesto asfalta i prometa, građani sada imaju više prostora za zelenilo, druženje te sigurnije kretanje pješice i biciklom“, istaknula je članica bečkog poglavarstva za urbanizam Ulli Sima prilikom otvorenja.

Ključni dio projekta je smirivanje prometa u cijelom kvartu. S pomoću takozvanih. dijagonalnih filtera tok prometa preusmjerava se na glavne prometnice, dok je pristup za stanare, hitne službe i dostavu i dalje moguć. Istovremeno je cijelo područje prilagođeno biciklistima, pa je na većini ulica dopuštena vožnja biciklom u oba smjera.

Projekt donosi i nova arhitektonska i oblikovna rješenja. Svijetla, vodopropusna podloga smanjuje zagrijavanje tijekom ljetnih mjeseci, dok crvenkasti tonovi podsjećaju na povijesnu tradiciju proizvodnje opeke u navedenom bečkom okrugu. Dodatno su uređeni manji prostori za odmor, igru i boravak u hladu.

Supergrätzl Favoriten dio je bečke inicijative kojom grad sustavno povećava udio zelenih površina i smanjuje asfaltirane zone. U sklopu programa dosad su realizirana 344 projekta u sva 23 bečka okruga, posađeno je više od 3.300 stabala te su brojni novi javni prostori prilagođeni izazovima klimatskih promjena.