Brza vožnja za "lajkove": kažnjena dva vozača koji su se jurnjavom hvalili na društvenim mrežama

Slavonskobrodska policija dovršila je istraživanja nad vozačima koji su drastično kršili propise i snimke svojih divljanja automobilima objavljivali na društvenim mrežama

Policijski službenici Postaje prometne policije Slavonski Brod dovršili su 7. travnja kriminalističko istraživanje nad 36-godišnjakom koji je drastično prekršio Zakon o sigurnosti prometa na cestama. Utvrđeno je kako je muškarac u noći 4. travnja, u naselju Kujnik na području općine Oriovac, upravljao osobnim automobilom njemačkih registracijskih oznaka brzinom od 163 km/h. Na navedenoj dionici propisano ograničenje brzine iznosi 70 km/h, što znači da se vozač kretao brzinom više nego dvostruko većom od dopuštene.

Osim same opasne vožnje, kojom je ugrozio vlastitu sigurnost i sigurnost ostalih sudionika, 36-godišnjak je privukao pozornost istražitelja objavom snimke prekršaja na društvenim mrežama. Zbog utvrđenih nepravilnosti, policija mu je izdala prekršajni nalog na iznos od 1.320 eura, uz izricanje zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od tri mjeseca.

Mladić vozio, otac snimao

Paralelno s ovim slučajem, dovršeno je istraživanje i nad 18-godišnjim vozačem koji je 3. travnja na autocesti A3 kod Slavonskog Broda vozio 163 km/h na dionici gdje je ograničenje 130 km/h. Specifičnost ovog slučaja je u tome što je suvozač, ujedno i roditelj mladog vozača, snimio prekršaj te video materijal objavio na društvenim mrežama. Protiv mladog vozača podnesena je odgovarajuća prekršajna prijava sukladno zakonskim propisima.

Iz policije naglašavaju da u sklopu svojih redovnih aktivnosti pojačano prate i objave na Internetu. Ističu kako će identificirati i procesuirati sve osobe koje svojim ponašanjem i digitalnim objavama promiču, potiču ili prikazuju kršenje prometnih propisa. Takva strategija ima za cilj suzbijanje glorifikacije opasnog ponašanja u prometu putem popularnih online platformi.

Poseban apel upućen je roditeljima, koji svojim stavovima i reakcijama izravno oblikuju ponašanje mladih vozača. Umjesto odobravanja ili snimanja nezakonitih postupaka, od njih se očekuje poticanje odgovornosti i savjesnog sudjelovanja u prometu, jer su upravo oni ti koji prvi uče djecu odgovornosti za upravljačem.