Digitalizacija zagrebačkih ulica kroz novi portal i aplikaciju za pametnije upravljanje prometom

Zagreb uvodi jedinstvenu digitalnu platformu koja će građanima i službama omogućiti uvid u stanje prometa u stvarnom vremenu, uz investiciju od 3 milijuna eura i rok od devet mjeseci

Grad Zagreb pokrenuo je postupak javne nabave za izradu Prometnog portala, jedinstvene digitalne platforme namijenjene prikupljanju, analizi i razmjeni podataka o stanju u prometu. Projekt, čija procijenjena vrijednost iznosi tri milijuna eura bez PDV-a, obuhvaća razvoj sustava koji će integrirati informacije iz različitih izvora, uključujući senzore na prometnicama, kamere te sustave javnog prijevoza. Osim motoriziranog prometa, platforma će obuhvatiti i podatke o kretanju biciklista i pješaka.

Modernizacija infrastrukture

Glavni cilj ovog pothvata je stvaranje cjelovite slike prometnih tokova na području grada. "Razvoj sveobuhvatnog Prometnog portala predstavlja strateški korak prema modernizaciji gradske infrastrukture i poboljšanju kvalitete života građana", istaknuo je gradonačelnik Tomislav Tomašević. Planirani rok za provedbu cijelog projekta je devet mjeseci, čime bi Zagreb trebao dobiti napredan alat za informirano donošenje odluka u upravljanju gradskom mobilnošću.

Za širu javnost najznačajniji dio projekta je razvoj korisničkog sučelja, odnosno javnog pristupa podacima putem web stranice i mobilne aplikacije. Građani će time prvi put moći na jednom mjestu pratiti stanje na cestama, gledati video prijenose s ključnih raskrižja u stvarnom vremenu te primati informacije o privremenim regulacijama prometa. Aplikacija će također omogućiti prijavu prometnih problema i korištenje raznih e-usluga povezanih s gradskim prijevozom i parkingom.

Uz digitalna rješenja, projekt predviđa i fizičku infrastrukturu na samim prometnicama. Na 16 lokacija u gradu planirana je instalacija promjenjivih prometnih znakova koji će vozačima pružati pravovremene informacije bez potrebe za korištenjem mobilnih uređaja tijekom vožnje. Time se planira povećati sigurnost i omogućiti vozačima da brže reagiraju na nepredviđene situacije ili zagušenja u prometu.

Integracija s postojećim uslugama

Novi Prometni portal funkcionirat će kao dodatni modul postojećeg Centra za upravljanje prometom. Sustav će biti u potpunosti integriran sa Zagrebačkim električnim tramvajem (ZET), sustavima javnih bicikala te nacionalnim pristupnim točkama za razmjenu podataka. Takva povezanost omogućit će gradskim službenicima napredne simulacije različitih prometnih scenarija i precizniju analizu učinkovitosti trenutne regulacije.