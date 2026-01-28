HAC nastavlja radove na novom sustavu naplate cestarine, pokrenuli i web

Hrvatske autoceste obavijestile su vozače da se nastavljaju radovi na postavljanju niza portala nad prometnicama, potrebnih za funkcioniranje novog elektroničkog sustava naplate cestarine. Ti radovi trenutačno se odvijaju na autocesti A3, a prema planu u četvrtak, 29. siječnja, bit će to na dionici između čvorova Kutina, Lipovljani i Novska.

Zatvaranje tijekom noći

Radi sigurnog izvođenja radova, za sav promet bit će zatvoren dio autoceste između čvorova Kutina, Lipovljani i Novska (u oba smjera), uključujući i naplatnu postaju Lipovljani. Zatvaranje će biti na snazi u noćnom terminu od 22:00 sata 29. siječnja do 04:00 sata 30. siječnja.

Obilazni pravci za vrijeme radova:

Smjer Lipovac: čvor Kutina (A3) → D45 → Ž3124 → D47 → čvor Novska (A3)

Smjer Bregana: čvor Novska (A3) → D47 → Ž3124 → D45 → čvor Kutina (A3)

Osim na A3, radovi se odvijaju i na Autocesti A4 (područje Međimurske županije) te A11 (područje Zagrebačke županije). Nakon dovršetka na tim lokacijama, nastavit će se s postavljanjem portala na dijelovima A4 (područje Zagrebačke i Varaždinske županije), A3 (područje Vukovarsko-srijemske županije) i A5 (područje Brodsko-posavske i Osječko-baranjske županije). Tijekom ove godine planira se završetak svih radova na 212 portala i pripadajućoj opremi koja je sastavni dio novog sustava. Na svakoj dionici autoceste bit će postavljen jedan portal na autocesti i jedan portal u zoni postojeće naplatne postaje.

Pokrenuta web stranica

Ovih dana HAC je pokrenuo i novu web stranicu crolibertas.hr, na kojoj se mogu naći sve informacije o nadolazećem sustavu naplate cestarine. Budući da je riječ o potpuno novom sustavu sa sasvim drugačijim načinom plaćanja cestarine, predviđamo da će ova stranica moći biti vrlo korisna svim vozačima u Hrvatskoj, kao i turistima, jer će se – barem ispočetka – svi morati upoznati s načinom rada sustava Crolibertas.

On će biti uveden na svim autocestama u Republici Hrvatskoj, kojima upravljaju Hrvatske autoceste, Bina Istra i Autocesta Zagreb-Macelj, na ukupno 1.338 kilometara autocesta. Temelji se na konceptu vožnje bez zaustavljanja, u slobodnom protoku vozila u više voznih trakova (multi lane free flow – MLFF) s kombinacijom DSRC-a (namjenska kratkodometna komunikacija, frekvencija 5,8 GHz – ENC) ALPR-a (automatsko prepoznavanje registarskih pločica kamerama). Oba načina korisnicima omogućuju slobodni protok i naplatu bez zaustavljanja. Korištenje ENC-a bit će obavezno za teška vozila (kao i u Austriji ili Sloveniji), a korisnici lakih vozila imat će mogućnost izbora: ENC ili očitanje registarskih oznaka.