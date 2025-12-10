Kraj "terora" dostavnih vozila na zagrebačkim cestama? Došli su u fokus policije

PU zagrebačka provela je izvanrednu preventivno-represivnu akciju nadzora dostavnih vozila, nepropisno parkiranih nasred prometnica užeg gradskog područja pri čemu ometaju normalan tok prometa

Autonet.hr srijeda, 10. prosinca 2025. u 18:30
📷 PUZ
PUZ

Ako ste se ikad vozili Zagrebom tijekom radnog dana, sigurno ste se susreli s vrlo raširenom pojavom – dostavnim vozilima koja su "samo na minutu" parkirana nasred kolnika, obično na samoj kolnoj traci ili u sredini ceste, preko dvije vozne trake. Takva vozila, obično s oznakama dostave i upaljena četiri žmigavca, ostali vozači potom moraju zaobilaziti prelaskom na biciklističku stazu, zaustavnu traku, bočna parkirališna mjesta ili tramvajsku prugu, ovisno o prometnoj situaciji, a neminovno je da će se na tom mjestu potom stvoriti gužva i usporiti protok prometa u širem području.

Kratkotrajno, ali ipak nepropisno

Ta je pojava (napokon) došla na red kod policije, koja je ovoga ponedjeljka i utorka na području Grada Zagreba provela preventivno-represivnu akciju nadzora dostavnih vozila. Policijski službenici su, unatoč činjenici da i prometno redarstvo Jedinice lokalne samouprave ima ovlast sankcioniranja takvih prekršaja te postupa po identičnim prekršajima, proveli ciljani nadzor nad kratkotrajnim nepropisnim parkiranjem dostavnih vozila na prometnicama užeg gradskog područja.

Nadzor je bio usmjeren na vozila koja zaustavljanjem i parkiranjem na nedopuštenim mjestima ometaju normalan tok prometa te ugrožavaju sigurnost ostalih sudionika u prometu. Tijekom provedbe akcije utvrđena su 63 prekršaja nepropisnog parkiranja, osobito na mjestima na kojima je zabranjeno zaustavljanje i parkiranje, kao i na udaljenostima manjim od propisanih u odnosu na raskrižja, pješačke prijelaze i javni prijevoz.

📷 PUZ
PUZ

U narednom vremenu policijski službenici nastavit će s provođenjem ovakvih i sličnih nadzora s ciljem povećanja sigurnosti i protočnosti cestovnog prometa, najavljuju iz PU zagrebačke. U svojoj objavi apeliraju na sve vozače, osobito u slučaju dostavnih vozila, da poštuju prometne propise i ne parkiraju na način kojim ometaju prometovanje drugih vozila i ugrožavaju sigurnost pješaka.



