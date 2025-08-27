Najlošije dizajniran rotor na svijetu izdržao je samo tjedan dana

Naizgled obično raskrižje u australskom mjestu Liverpool, jugozapadno od Sydneya, nedavno je bilo pretvoreno u raskrižje s kružnim tokom prometa. No, umjesto da se pozabave proširenjem prometnica i asfaltiranjem pravog kružnog toka, nadležni su odlučili postojeću infrastrukturu samo bojanjem nove horizontalne signalizacije i dodavanjem stupića pretvoriti u rotor. Rezultat toga vidi se iz priloženog – rotor oblika izduženog romba osvanuo je na raskrižju tamošnje 15. i 28. avenije te je ubrzo proglašen "najgorim u Australiji" (mi bismo rekli i na svijetu).

Video snimljen nakon njegovog otvaranja pokazuje da se niti vozači nisu mogli baš snaći u novoj regulaciji prometa. Nikome nije bilo jasno kako voziti, skretanje ulijevo još je nekako bilo izvedivo, no kad je bilo potrebno izaći na drugi ili treći izlaz, gaženje rotora bilo je neminovno. Zavoje na njegovim oštrim krajevima niti jedan normalan automobil nije uspio savladati.

Lokalnim su se vlastima mještani odmah počeli žaliti, pa je raskrižje vrlo brzo sanirano – rotor je obojan natrag u sivu boju, a regulacija prometa vraćena na staro. Nadležni kažu da će nastaviti s povećanjem protočnosti na tom dijelu ceste, no ipak na sustavniji način, a ne više ovako naprečac i stihijski.