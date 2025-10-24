Naplata cestarine bez zaustavljanja odgađa se za početak 2027. godine

Novi, beskontaktni sustav naplate cestarine neće biti uveden u listopadu 2026., kako je izvorno bilo planirano, već se potpuna primjena očekuje početkom 2027. godine

Autonet.hr petak, 24. listopada 2025. u 17:39
📷 Gemini AI
Gemini AI

Novi sustav naplate cestarine u Hrvatskoj, kojim će se ukinuti naplatne kućice i omogućiti slobodan protok vozila bez zaustavljanja kod naplate, zaživjet će, prema najnovijim informacijama, tek početkom 2027. godine. Tu je informaciju nedavno potvrdio ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, čime je potvrđeno kašnjenje tog projekta, piše Jutarnji. Prema ugovoru potpisanom u rujnu 2024. godine s izvođačima, slovačkom tvrtkom SkyToll i češkim TollNetom, prvotni rok za implementaciju bio je kraj 2026. godine.​

Prva oprema je stigla

Ugovor vrijedan gotovo 80 milijuna eura predviđa uspostavu beskontaktnog sustava koji se financira i sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO). Ministar nije precizirao odnosi li se "početak 2027." na siječanj ili neki kasniji mjesec, a moguće je čak da to u ovom trenutku nije niti poznato. Prema izvorima Jutarnjeg, svi radovi bit će završeni u rujnu sljedeće godine, nakon čega slijedi testiranje novog sustava.

Izvođači su obećali da će do sredine studenoga u Hrvatsku stići prvih 158 portala, od ukupno njih 212, koliko će ih trebati postaviti na cijeloj mreži autocesta u Hrvatskoj. Cilj je da početkom prosinca na autocesti A3 bude postavljen prvi novi, potpuno opremljen portal za kontrolu prometa. Osim njih, u Hrvatsku su stigla i prva dva od 74 vozila za nadzor plaćanja i prisilne naplate cestarine, a sva vozila trebala bi stići u siječnju.

Novi sustav naplate obuhvaća oko 1300 kilometara autocesta te će, uz ostalo, trebati ugraditi 1.744 kamere, 1.262 DSRC antene za očitavanje ENC uređaja, 212 ormara uz prometnicu s opremom, 214 5G modema, 352 uređaja za neprekinuto napajanje, 1.220 mrežnih preklopnika, 352 upravljačka računala uz portale, itd – prenosi Jutarnji.

Novi rokovi i problemi

Iako iz Hrvatskih autocesta isprva nisu potvrđivali kašnjenje, izvođač radova, tvrtka SkyToll, ranije je priopćio kako su dodatni zahtjevi koje je HAC postavio, a koji nisu bili dio natječajne dokumentacije, izravno utjecali na vremenski okvir projekta. Naveli su da se vode razgovori o utjecaju tih izmjena na rokove i eventualne dodatne troškove.​

Naplatne kućice još barem godinu i pol?
Naplatne kućice još barem godinu i pol?

Ovo nije prva odgoda projekta. Prilikom prvih najava, ministar Butković je kao ciljani datum za uvođenje novog sustava spominjao 1. siječnja 2024. godine. Kasnije je rok pomaknut na 2025., a potpisivanjem ugovora definiran je rok od 24 mjeseca, što je upućivalo na kraj 2026. godine.​ Sada vidimo da se bez rampi na autocestama nećemo voziti barem do (početka) 2027.

Dodatni problem moglo bi predstavljati financiranje iz EU proračuna. Naime, krajnji rok za povlačenje sredstava je 30. lipnja 2026., što sada izgleda nemoguće – pa se vode razgovori o produljenju tog roka. Ne bude li to moguće, Republika Hrvatska morala bi projekt platiti u potpunosti iz državnog proračuna.

Funkcioniranje novog sustava

Novi sustav u potpunosti ukida potrebu za zaustavljanjem vozila radi plaćanja cestarine. Temeljit će se na kombinaciji dviju tehnologija: automatskog prepoznavanja registarskih pločica (ALPR) putem kamera i naprednije DSRC tehnologije za korisnike postojećih ENC uređaja. Time se omogućuje slobodan protok vozila pri brzinama do 130 km/h.​

Vozači će imati dva načina korištenja autocesta: putem ENC uređaja ili prijavom u sustav za automatsko očitavanje tablica. Plaćanje će biti moguće putem mobilne aplikacije, Interneta ili na prodajnim mjestima poput benzinskih postaja. Gotovinsko plaćanje na naplatnim postajama odlazi u povijest. Kontrola naplate provodit će se putem portala s kamerama na čvorovima autocesta te pomoću 74 mobilne jedinice.

