Neslavna premijera: Autonomni autobus u Göteborgu već prvog dana imao sudar

Novi autonomni autobus u Švedskoj povučen je iz prometa radi istrage nakon što se, tek dva sata od prve vožnje s putnicima, u njega zabio tramvaj. U nesreći nije bilo ozlijeđenih

Autonet.hr srijeda, 27. svibnja 2026. u 18:00
📷 Göteborgs-Posten / screenshot
Nakon nekoliko tjedana testnih vožnji bez putnika, gradski je prijevoznik u Göteborgu ovoga ponedjeljka u 10 sati službeno pustio svoj prvi autonomni autobus u promet s putnicima. Međutim, nepuna dva sata nakon početka ove premijerne vožnje, projekt se suočio s ozbiljnim problemom. U središtu grada dogodila se, naime, prometna nezgoda u kojoj su sudjelovali novouvedeni samovozeći autobus i redovni gradski tramvaj, prenosi švedski list Göteborgs-Posten.

Incident se dogodio baš na sam dan premijere tehnološkog "čuda". Nakon nezgode, autobus je povučen s ulica te se trenutačno nalazi izvan službe dok se ne provede detaljna istraga o uzrocima ove nesreće.

Srećom bez ozlijeđenih

Iz tvrtke Västtrafik, koja upravlja javnim prijevozom, kažu da je autobus iznenada zakočio, nakon čega je tramvaj naletio na njega sa stražnje strane. Unatoč silini udarca i materijalnoj šteti na vozilima, službeni izvori potvrđuju da u ovom sudaru nitko od putnika ni osoblja nije pretrpio tjelesne ozljede.

Voditelj projekta Per Nyrenius priznao je za medije kako ovakav događaj predstavlja iznimno loš i razočaravajući početak za cijeli projekt te je naglasio da je sudbina samog projekta sada u neizvjesnosti. Do završetka službene istrage koja bi trebala utvrditi zašto je sustav autobusa naglo aktivirao kočnice, vozilo se neće vraćati na redovnu liniju.

Ovaj samovozeći autobus dimenzijama je gotovo identičan klasičnom gradskom autobusu te se kreće jednakom brzinom kao i standardna vozila javnog prijevoza. Kao dodatna mjera opreza, u vozilu je cijelo vrijeme prisutan i kvalificirani vozač/operater koji ima zadatak preuzeti kontrolu nad upravljačem u slučaju bilo kakve potrebe ili opasnosti na cesti.

 
 

