Nestanak struje zaustavio Waymove robotaksije i razotkrio slabosti autonomne vožnje

Veliki nestanak struje u San Franciscu proteklog vikenda paralizirao je dio grada i otkrio kako se Waymovi robotaksiji baš i ne snalaze u prometu kad prometna infrastruktura iznenada prestane raditi

Nestanak struje u San Franciscu tijekom vikenda ostavio je više od 100.000 kućanstava bez električne energije, ali je samim time i isključio brojne semafore u nekoliko gradskih četvrti. U takvim uvjetima brojna robotaksi vozila Wayma zaustavila su se usred raskrižja, s uključenih sva četiri žmigavca, stvarajući zastoje i nervozu među vozačima klasičnih automobila.

​Prema izjavama gradskih dužnosnika, promet je u nekim dijelovima grada na trenutke gotovo stao jer su kolone vozila pokušavale obići nepomične robotaksije na mračnim križanjima. Na društvenim mrežama ubrzo su se pojavile snimke skupina Waymovih vozila koja blokiraju prometne trake, dok se vozači i biciklisti pokušavaju provući između njih.

Reakcija Wayma

Waymo je kasnije priopćio da su vozila programirana da neispravne ili ugašene semafore tretiraju kao četverosmjerno zaustavljanje, ali da je "razmjer nestanka struje doveo do situacija u kojima su vozila ostajala nepomična dulje nego inače, kako bi potvrdila stanje raskrižja". Tvrtka je u subotu navečer privremeno obustavila uslugu vožnje u području zaljeva San Francisca, nakon što je ured gradonačelnika upozorio na ozbiljne prometne poteškoće uzrokovane zaustavljenim robotaksijima.

Power out in SF and the @Waymo’s are causing a MASSIVE jam in North Beach 🤣 pic.twitter.com/fuvhprlyma — Iago Maciel (@_iagomaciel) December 21, 2025

​Unatoč prometnim čepovima, gradske vlasti izvijestile su da tijekom incidenta nije bilo nesreća ni ozljeda povezanih s Waymovim vozilima. Policija, vatrogasci i drugi gradski službenici raspoređeni su na ključna raskrižja kako bi ručno upravljali prometom i rasteretili najteže pogođene zone.

Prema podacima lokalne elektrodistribucije, nestanak struje uzrokovao je požar u trafostanici koji je privremeno isključio napajanje za otprilike trećinu grada, a deseci tisuća korisnika ostali su bez struje i sljedećeg dana. Dok su ekipe radile na obnovi mreže, dio javnog prijevoza bio je obustavljen, što je dodatno opteretilo gradske ulice na koje se oslanjao veći broj putnika. Waymo je u nedjelju poslijepodne počeo postupno aktivirati svoju uslugu.

Pitanja o otpornosti tehnologije

Incident je dodatno raspirio raspravu o tome koliko su robotaksiji spremni na izvanredne situacije, poput ovakvih nestanaka struje ili primjerice potresa, posebno u gradu koji leži na seizmički aktivnom području. Stručnjaci upozoravaju da se autonomni sustavi oslanjaju ne samo na senzore i algoritme u vozilu, nego i na stabilnu prometnu i komunikacijsku infrastrukturu, čiji prekid može dovesti do ovakvih zastoja. Međutim, epizoda s ugašenim semaforima i blokiranim raskrižjima poslužila je kao vrlo vidljiv podsjetnik da tranzicija prema potpuno autonomnom prometu dolazi s brojnim, još uvijek nedovoljno ispitanim rizicima.