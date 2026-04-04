Novčano kažnjen zbog ignoriranja zabrane prometa i prevrtanja kamp prikolice na Krčkom mostu

Vozač iz Njemačke, koji je, ne poštujući zabranu izazvao zastoj prometa na Krčkom mostu, kažnjen je (samo) novčano, a policija izvještava da je kaznu platio na licu mjesta

Tijekom samo jednog dana. 1. travnja, na autocestama A6 i A7 te na državnoj cesti DC 102 (Krčki most) policijski službenici sankcionirali su ukupno 19 vozača koji nisu postupali sukladno proglašenoj zabrani prometovanja za određene skupine vozila – izvijestila je PU primorsko-goranska.

Nijemac izazvao zastoj

Iz te skupine sankcioniranih vozača posebno su za izvještavanje javnosti izdvojili 46-godišnjeg državljanina Njemačke koji je oko 14.35 sati na Krčkom mostu postupio suprotno postavljenom prometnom znaku, odnosno nije poštovao zabranu prometa za sva motorna vozila koja vuku priključno vozilo. Time je izazvao prometnu nesreću s materijalnom štetom i zastoj prometa.

O tom smo događaju već izvještavali – vozač je u vrijeme zabrane prometovanja na Krčkom mostu upravljao vozilom s kamp prikolicom njemačkih registracijskih oznaka, iako je toj skupini vozila bio zabranjen prolaz, s razlogom. Ne treba stoga čuditi da je uslijed jakih udara olujnog vjetra došlo do zanošenja prikolice i udara o metalnu ogradu gdje je prikolica i ostala zaglavljena, djelomično viseći nad provalijom.

Zbog te prometne nesreće i uklanjanja prikolice promet Krčkim mostom bio je u potpunosti zatvoren od 14:42 do 16:25 sati. Zbog kršenja odredbi Zakona o sigurnosti prometa na cestama, odnosno prouzročenja prometne nesreće, 46-godišnjem vozaču iz Njemačke na mjestu događaja je naplaćena novčana kazna, kaže policija, ne navodeći je li prekršitelj platio i izvlačenje svoje prikolice uz pomoć teške mehanizacije.