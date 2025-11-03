Počinju radovi na postavljanju prvih portala za novi sustav naplate cestarine

Na autocesti A3 od utorka ju radovi na postavljanju prvih portala u sklopu implementacije sustava naplate cestarine bez zaustavljanja koji se sada i službeno naziva Crolibertas

Autonet.hr ponedjeljak, 3. studenog 2025. u 16:47
Pobjedničko rješenje vizualnog identiteta na natječaju HAC-a 📷 HAC, Propeler studio
Pobjedničko rješenje vizualnog identiteta na natječaju HAC-a HAC, Propeler studio

Novi digitalni sustav elektroničke naplate cestarine bez zaustavljanja dobio je službeni naziv – Crolibertas. Sustav Crolibertas bit će uveden na svim autocestama u Republici Hrvatskoj, a kojima upravljaju Hrvatske autoceste (HAC), Bina Istra i Autocesta Zagreb-Macelj. Temelji se na konceptu vožnje bez zaustavljanja, u slobodnom protoku vozila, čime se korisnicima omogućuje brže, jednostavnije i modernije putovanje autocestama, kao što smo već više puta izvještavali tijekom priprema za njegovo uvođenje. Sada iz HAC-a stiže i obavijest o početku radova na uvođenju tog sustava.

Privremena regulacija na A3

Dana 4. studenog 2025. na autocesti A3 započinju radovi na postavljanju prvih sedam portala u sklopu implementacije novog sustava naplate. Oni će biti postavljeni na dionici između Popovače i Novske. Tri portala bit će postavljena na samoj trasi autoceste: Popovača–Kutina, Kutina–Lipovljani i Lipovljani–Novska, uz četiri portala u zoni ulaska na autocestu, na lokacijama sadašnjih naplatnih postaja: Popovača, Kutina, Lipovljani i Novska.

Radovi na izgradnji portala obuhvaćaju izvođenje temelja, montažu čeličnog dijela konstrukcije (stupovi i poprečna greda), zamjena ili ugradnja nove odbojne ograde, elektro i drugi popratni radovi, a odvijat će se u više faza. Tijekom izvođenja radova promet će se odvijati pod privremenim prometnim regulacijama na način da će biti  zatvorena zaustavna, a prema potrebi i vozna traka, ovisno o dinamici samog izvođenja radova.

U trenutku postave poprečne grede zbog manevarskih i prostornih mogućnosti dizalice, promet će biti kratkotrajno zaustavljen, odnosno bit će preusmjeren na obilazne pravce. Ovi radovi izvodit će se u uvjetima slabijeg intenziteta prometa, tijekom večernjih i noćnih sati, kažu iz HAC-a te mole vozače da obrate pozornost na privremene regulacije prometa na navedenim dionicama jer će se vođenje prometa (jednom ili dvije prometne trake) mijenjati iz dana u dan.

Ukupno 212 portala

Implementacija sustava Crolibertas tehnički je i infrastrukturno zahtjevan projekt koji uključuje: postavljanje ukupno 212 portala duž autocestovne mreže; ugradnju napredne IT opreme; izvođenje građevinskih zahvata na terenu pod prometom;  uspostavu sustava u "backoffice" centrima za obradu podataka. Paralelno s postavljanjem portala s opremom (kamere, antene), vršit će se i testiranja kako bi se osigurala funkcionalnost svakog segmenta. Nakon završetka implementacije svih portala i povezane opreme, uslijedit će sveobuhvatna testiranja cijelog sustava na razini mreže.

Tvrtka SkyToll, koja je izvođač novog sustava naplate cestarine, provodi sve aktivnosti u skladu s najvišim tehnološkim i sigurnosnim standardima. Dio opreme, uključujući portale, odbojnu ogradu i prototip nadzornog vozila, već je dopremljen u Hrvatsku te se nalazi na skladištima i spreman je za daljnju distribuciju i montažu.

Ugovor za implementaciju novog sustava naplate cestarine Hrvatske autoceste potpisale su sa zajednicom ponuditelja koju čine slovačka tvrtka  SkyToll i češki TollNet. Vrijednost ugovora iznosi 79.913.480,52 eura bez PDV-a, a sredstva  za investiciju su osigurana kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti. Novi sustav naplate cestarine Crolibertas omogućit će beskontaktnu naplatu cestarine za osobna i teretna vozila. Naplata cestarina provodit će se elektroničkim putem, bez ograničenja u odvijanju prometa odnosno potrebe za zaustavljanjem vozila na početku ili na kraju naplatne dionice.

Sustav će koristiti dvije postojeće i u svijetu provjerene tehnologije - ALPR tehnologiju, koja je usmjerena na naplatu cestarine korisnicima lakih vozila te prepoznaje registarske pločice vozila i vrši nadzor plaćanja cestarine svih vozila, i DSRC tehnologiju putem koje će se vršiti naplata cestarine korisnicima ENC uređaja.



