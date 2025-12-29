Poklon slovenske vlade: aktualne godišnje vinjete vrijede dulje

Slovenski parlament usvojio je interventni zakon kojim se važeće godišnje e-vinjete iz 2025. automatski produljuju za četiri mjeseca, čime se njihova ukupna valjanost s 12 povećava na 16 mjeseci

Državni zbor Republike Slovenije službeno je nedavno usvojio interventni zakon koji donosi značajne pogodnosti za korisnike autocesta, kako domaće, tako i strance, među kojima je zasigurno i mnogo Hrvata. Prema novoj odredbi, svim godišnjim elektroničkim vinjetama (e-vinjetama) koje su bile važeće na dan 1. prosinca 2025. godine, valjanost se automatski produljuje za četiri mjeseca od dana njihova izvornog isteka. Ova se mjera odnosi na sve cjenovne razrede vozila (1, 2A i 2B), neovisno o državi registracije.

16 umjesto 12 mjeseci

Važno je napomenuti kako ova odluka obuhvaća isključivo godišnje e-vinjete, dok tjedne, mjesečne i polugodišnje vinjete ne podliježu promjenama te njihova valjanost ostaje neizmijenjena. Također, e-vinjete kupljene nakon 2. prosinca 2025. godine i dalje će vrijediti standardnih 12 mjeseci, bez dodatnog produljenja.

Postupak produljenja provodit će se u potpunosti automatski putem sustava tvrtke Dars, što znači da korisnici ne moraju poduzimati nikakve dodatne korake. Ključni uvjet za ostvarivanje ove pogodnosti jest da godišnja e-vinjeta nije istekla prije 1. prosinca 2025. godine. U praksi to znači da će, primjerice, vinjeta koja je trebala isteći 4. veljače 2026. godine, sada vrijediti sve do 4. lipnja 2026. godine.

Iako će na fizičkim potvrdama o kupnji i dalje stajati izvorni datum isteka (budući da je zakonski riječ o godišnjoj vinjeti s jednokratnim produljenjem), stvarni status bit će vidljiv u sustavu, gdje korisnici mogu provjeriti točan, ažurirani datum isteka svoje e-vinjete.

Ovan "interventni" potez slovenskih vlasti pojašnjen je kao dodatni popust, kojim žele reagirati na situacije u kojima se zbog radova na cestama više vremena provodi u kolonama. U stvarnosti, riječ je o predizbornom potezu, odnosno svojevrsnom poklonu građanima uoči nadolazećih parlamentarnih izbora – koji će se održati najvjerojatnije u ožujku, dakle baš u produljenom vremenu važenja ovogodišnjih vinjeta. Godišnja e-vinjeta za vožnju slovenskim autocestama košta 117,5 eura i to se zasad neće mijenjati.