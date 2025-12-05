Policija objavila snimke prekršaja s dronova, najavljuju daljnje slične akcije

S ciljem povećanja razine sigurnosti u prometu i sprječavanja činjenja najtežih prometnih prekršaja, policijski službenici PU varaždinske će i tijekom prosinca provoditi pojačani nadzor

Autonet.hr petak, 5. prosinca 2025. u 20:46

Iz Policijske uprave varaždinske objavljeno je da će njihovi službenici i tijekom prosinca obavljati pojačan nadzor svih sudionika u prometu, s primarnim ciljem sprječavanja činjenja najtežih prometnih prekršaja. Nadzor će se provoditi na području cijele Varaždinske županije, osobito na lokacijama na kojima je evidentirano najviše prometnih nesreća i kršenje prometnih propisa.

U provedbu pojačanog nadzora uključit će se svi policijski službenici, kao i svi dostupni uređaji i oprema koji se koriste u nadzoru i kontroli prometa – pa tako i bespilotne letjelice, koje su prošloga mjeseca prvi put masovno korištene za nadzor prometa. Njima će ponovno upravljati posebno osposobljeni policijski službenici.

Povodom te najave, PU varaždinska je objavila i prve video snimke iz svoje prošlomjesečne akcije, na kojima javnost ima priliku vidjeti kako zaista izgleda nadzor prometa iz zraka. Na kratkoj su snimci izdvojene tri situacije s nekolicinom vozača "uhvaćenih" pri činjenju prekršaja. Vidljivi su slučajevi prolaska za vrijeme dok je na privremenoj signalizaciji uključeno crveno svjetlo, nepoštivanje prometnih znakova, korištenje mobitela u vožnji te nekorištenje sigurnosnog pojasa.

Time su vozači kršili odredbe Zakona o sigurnosti prometa na cestama (čl. 59, 12, 196 i 163), a svi se ti prekršaji vrlo dobro vide na snimkama nastalima pomoću bespilotnih letjelica – koje možete vidjeti u nastavku.

Policijski službenici tijekom narednih akcija u prosincu posebnu pozornost će posvetiti sprječavanju i sankcioniranju najtežih prometnih prekršaja, tzv. četiri glavne ubojice u prometu:

  • vožnja pod utjecajem alkohola i droga,
  • kretanje brzinom većom od dopuštene,
  • nekorištenje sigurnosnog pojasa i/ili dječje sjedalice te
  • nepropisna uporaba mobitela.


