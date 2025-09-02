Porazni rezultati kontrole vozača električnih romobila u Zagrebu
PU zagrebačka je posljednjeg tjedna kolovoza provela masovnu akciju pojačanog nadzora nad gotovo tisuću vozača električnih romobila, a kod njih više od 70% utvrđeni su prometni prekršaji
Na području Policijske uprave zagrebačke u tjednu od 25. do 31. kolovoza provedena je preventivno-represivna akcija pojačanog nadzora nad vozačima električnih romobila, objavila je PU zagrebačka. U akciji je kontrolirano gotovo tisuću (točnije 973) vozača tog osobnog prijevoznog sredstva, a kod njih čak 698 utvrđeni su prometni prekršaji.
Svaki drugi bez kacige
U samo tjedan dana kod vozača električnih romobila u Zagrebu je utvrđeno:
- 530 prekršaja nekorištenja zaštitne kacige,
- 85 prekršaja nepropisne vožnje po kolniku,
- 17 prekršaja nepoštivanja prometnog znaka i
- 66 ostalih prekršaja.
Preko polovice vozača, dakle, nije nosilo zakonom propisanu zaštitnu kacigu. Ne čudi stoga da su u bolnicama primijetili velik porast broja ozljeda ljudi na tim prijevoznim sredstvima. Slijedom svih ovih podataka sasvim je izvjesno da će, kao što se već neko vrijeme najavljuje, vrlo brzo u zakonodavnu proceduru stići prijedlog izmjena Zakona o sigurnosti prometa na cestama, u kojem će određena pitanja oko romobila biti strože regulirana, a kazne za prekršitelje povećane.