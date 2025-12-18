Postavljen prvi portal za novi sustav naplate cestarine – Crolibertas

Radovi na postavljanju prvih sedam portala su u tijeku, a iz HAC-a su objavili i snimke prvog postavljenog portala. Dodatno su pojasnili i načine plaćanja, uz napomenu da će gotovinu prihvaćati, ali ne kao dosad

Na autocesti A3, na dionici Popovača – Kutina, postavljen je i opremljen prvi portal za novi sustav naplate cestarine Crolibertas. Modularna konstrukcija od tri segmenta, ukupne dužine 33 metra i mase 10 tona, podignuta je u jednom komadu. Početkom tjedna na portal su montirane kamere i antene.

Radovi na postavljanju prvih sedam portala na dionici između Popovače i Novske započeli su početkom studenoga, dok ovaj tjedan počinju radovi na autocesti A4 Zagreb – Goričan.

Projekt uključuje postavljanje 212 portala duž autocestovne mreže, ugradnju IT opreme, građevinske zahvate pod prometom te uspostavu sustava u centrima za obradu podataka. Paralelno s postavljanjem opreme provodit će se testiranja funkcionalnosti svakog segmenta. Po završetku implementacije uslijedit će testiranje sustava na razini cijele mreže.

Novi sustav temelji se na dvjema tehnologijama:

ALPR tehnologiji, koja omogućuje naplatu cestarine korisnicima lakih vozila putem automatskog prepoznavanja registarskih pločica i nadzora plaćanja

DSRC tehnologiji, koja omogućuje naplatu korisnicima ENC uređaja

Gotovina ipak ostaje

Iako se u javnosti govorilo o tome da se cestarina više neće moći platiti gotovinom, iz HAC-a su ovom prigodom istaknuli da to nije sasvim točno. Cestarina će se, kažu, moći platiti gotovinom, ali ne na dosadašnji način jer više neće postojati mogućnost da korisnik na izlazu s autoceste blagajniku plati cestarinu. Umjesto toga, morat će gotovinu na račun položiti unaprijed.

Dakle, gotovina ne nestaje – svaki će korisnik moći sam odabrati način plaćanja i prijave u sustav, uključujući i gotovinsku uplatu u prodajnim uredima HAC-a i koncesionara, kao i na ostalim prodajnim mjestima.

HAC je ovom prigodom objavio i video s objašnjenjima svih pojedinosti naplate cestarine nakon uvođenja novog sustava, koji donosimo u nastavku. Puna primjena novog sustava naplate bez zaustavljanja započet će najvjerojatnije od 1. ožujka 2027. godine.