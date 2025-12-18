Postavljen prvi portal za novi sustav naplate cestarine – Crolibertas

Radovi na postavljanju prvih sedam portala su u tijeku, a iz HAC-a su objavili i snimke prvog postavljenog portala. Dodatno su pojasnili i načine plaćanja, uz napomenu da će gotovinu prihvaćati, ali ne kao dosad

Autonet.hr četvrtak, 18. prosinca 2025. u 16:07

Na autocesti A3, na dionici Popovača – Kutina, postavljen je i opremljen prvi portal za novi sustav naplate cestarine Crolibertas. Modularna konstrukcija od tri segmenta, ukupne dužine 33 metra i mase 10 tona, podignuta je u jednom komadu. Početkom tjedna na portal su montirane kamere i antene.

Radovi na postavljanju prvih sedam portala na dionici između Popovače i Novske započeli su početkom studenoga, dok ovaj tjedan počinju radovi na autocesti A4 Zagreb – Goričan.

Projekt uključuje postavljanje 212 portala duž autocestovne mreže, ugradnju IT opreme, građevinske zahvate pod prometom te uspostavu sustava u centrima za obradu podataka. Paralelno s postavljanjem opreme provodit će se testiranja funkcionalnosti svakog segmenta. Po završetku implementacije uslijedit će testiranje sustava na razini cijele mreže.

Novi sustav temelji se na dvjema tehnologijama:

  • ALPR tehnologiji, koja omogućuje naplatu cestarine korisnicima lakih vozila putem automatskog prepoznavanja registarskih pločica i nadzora plaćanja
  • DSRC tehnologiji, koja omogućuje naplatu korisnicima ENC uređaja

Gotovina ipak ostaje

Iako se u javnosti govorilo o tome da se cestarina više neće moći platiti gotovinom, iz HAC-a su ovom prigodom istaknuli da to nije sasvim točno. Cestarina će se, kažu, moći platiti gotovinom, ali ne na dosadašnji način jer više neće postojati mogućnost da korisnik na izlazu s autoceste blagajniku plati cestarinu. Umjesto toga, morat će gotovinu na račun položiti unaprijed.

Dakle, gotovina ne nestaje – svaki će korisnik moći sam odabrati način plaćanja i prijave u sustav, uključujući i gotovinsku uplatu u prodajnim uredima HAC-a i koncesionara, kao i na ostalim prodajnim mjestima.

HAC je ovom prigodom objavio i video s objašnjenjima svih pojedinosti naplate cestarine nakon uvođenja novog sustava, koji donosimo u nastavku. Puna primjena novog sustava naplate bez zaustavljanja započet će najvjerojatnije od 1. ožujka 2027. godine.



Za Vaše personalizirano audio iskustvo.

Akcija

KEF LS50 Wireless II

Bežični zvučnici sa Uni-Q driverom, frekvencijski odziv 45 Hz – 28 kHz, izlazna snaga po zvučniku LF: 280W, HF: 100W, podrška za AirPlay 2, Google Chromecast, ROON Ready, UPnP kompatibilnost, Bluetooth 4.2, Wi-Fi.

1.999 € 2.499 € Akcija

Doživite vrhunsku sofisticiranost zvuka.

Akcija

PSB Imagine T65

Trosistemski zvučnik s dvostrukim bass reflex dizajnom pruža snažan i precizan zvuk u rasponu od 28 do 23.000Hz, osjetljivosti do 90dB i impedancije 8 Ohma. Opremljen titanijskim visokotoncem, karbonskim srednjetoncem i dvama wooferima, namijenjen je pojačalima snage 20–200 W.

1.599 € 1.989 € Akcija

Nasljednik hvaljenog modela ST60.

Akcija

ARCAM ST25

Mrežni audio uređaj s podrškom za Spotify, Tidal, Qobuz i Roon, omogućuje hi-res streaming do 32-bit/384kHz i DSD256, bežično putem AirPlaya i Google Casta, uz analogne i digitalne audio izlaze.

1.439 € 1.799 € Akcija

Velike performanse u malom pakiranju.

Akcija

AUDIOVECTOR QR 1 SE

Kompaktni 2-smjerni zvucnik s Gold Leaf AMT visokotoncem i 6” Pure Piston bas driverom. Frekvencijski raspon 44 Hz – 45 kHz, osjetljivost 86 dB, snaga 160 W. Q-port bass reflex sustav osigurava precizan i dinamican zvuk. Dimenzije: 32,5 × 19 × 23,2 cm.

1.459 € 1.629 € Akcija

S naprednom Metamaterial apsorpcijskom tehnologijom.

Akcija

KEF Q Concerto Meta

KEF Q Concerto Meta je vrhunski trosistemski Hi-Fi zvučnik koji kombinira Uni-Q tehnologiju i Metamaterial apsorpciju za iznimno čist, prirodan i uravnotežen zvuk, uz bogate audio performanse za stereo sustave i kućno kino.

899 € 1.199 € Akcija

Ispunjava prostoriju prirodnim i preciznim zvukom.

KEF LSX II

KEF LSX II je kompaktni bežični Hi-Fi zvučnički sustav s vrhunskom akustikom, Wi-Fi i Bluetooth povezivošću te podrškom za streaming usluge, pružajući detaljan i uravnotežen zvuk u malim i srednjim prostorima.

999 € 1.399 € Akcija