Potpisan ugovor za dogradnju trećeg voznog traka zagrebačke obilaznice

Ugovor za proširenje najopterećenije dionice zagrebačke obilaznice tek je početak investicijskog ciklusa od 65 milijuna eura u prometnu infrastrukturu glavnoga grada

Autonet.hr četvrtak, 14. svibnja 2026. u 14:05

U Vladi Republike Hrvatske službeno je ovoga tjedna potpisan ugovor za dogradnju trećeg voznog traka na zagrebačkoj obilaznici, na dionici između čvorova Zagreb zapad i Lučko. Projekt je vrijedan 29,6 milijuna eura, a radove će izvoditi konzorcij domaćih tvrtki Gip Pionir i Pedom Asfalti.

Godina dana radova

Važnost zahvata najbolje oslikavaju podaci o prometnom opterećenju koje je iznio predsjednik Uprave Hrvatskih autocesta Boris Huzjan. Prema njegovim riječima, spomenutom dionicom svakodnevno prođe više od 80 tisuća vozila, dok se u ljetnim mjesecima taj broj povećava i do 89 tisuća. Proširenje kolnika izravan je odgovor na potrebu za većom propusnošću i sigurnošću prometa na ulazu u glavni grad.

Radovi na proširenju obilaznice između Jankomira i Lučkog, u duljini od 4,5 kilometara, trajat će 12 mjeseci, a predviđeno je i rušenje postojećeg i izgradnja novog mosta Dubava. Početak radova planiran je nakon nadolazeće turističke sezone, a sve će se odvijati u tri smjene bez zaustavljanja prometa tom dionicom – naravno, uz očekivane promjene prometne regulacije i, vrlo vjerojatno, povećane gužve i zastoje.

Planovi budućih ulaganja

Ovaj projekt predstavlja tek dio šireg plana modernizacije zagrebačkog prometnog prstena. Već idućeg tjedna započinju radovi na rekonstrukciji 13 kilometara duge dionice od Bregane do čvora Zagreb zapad, investicije vrijedne 12,5 milijuna eura. Prema najavama iz HAC-a, cilj je u roku od godine dana osigurati ukupno 18 kilometara obnovljene i proširene autoceste na ključnim pravcima oko Zagreba.

Dodatno, tekuća godina donosi dovršetak radova na odmorištu Plitvice, što je projekt vrijedan 15 milijuna eura, kao i rekonstrukciju čvora Rakitje čija se vrijednost procjenjuje na 8,8 milijuna eura. Ukupna ulaganja u područje zagrebačke obilaznice tijekom sljedeće godine dosegnut će iznos od 65 milijuna eura.

