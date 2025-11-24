Pripremite se: Slavonsku u Zagrebu očekuje nova regulacija prometa

Nakon što je prošloga tjedna izgorjela zgrada Vjesnika u Zagrebu, a ceste oko nje zatvorene, grad se suočava s ogromnim prometnim gužvama. Od danas će početi radovi na novoj regulaciji prometa

Zagrepčane od danas očekuju ponovno značajne prometne gužve i otežano prometovanje jednom od glavnih gradskih prometnica, Slavonskom avenijom. Razlog novim zastojima su sigurnosne mjere i izmijenjena regulacija prometa uvedena nakon prošlotjednog požara u zgradi Vjesnika. U prvim danima nakon tog događaja dio Slavonske avenije pored križanja sa Savskom cestom bio je zatvoren, što je dovelo do kolapsa u većem dijelu grada, no od ponedjeljka bi se situacija mogla postupno početi popravljati.

Privremeno rješenje

Slavonskom avenijom u normalnim okolnostima dnevno prođe i do 100 tisuća vozila, a od ponedjeljka će prometna slika biti znatno drugačija zbog nužnih zahvata na infrastrukturi, koja će nesumnjivo utjecati na odvijanje prometa, koje će i dalje biti značajno otežano.

Trenutačno su u punom jeku radovi na izgradnji privremene prometne premosnice koja bi trebala osigurati dvije prometne trake u svakom smjeru. Uz to, na raskrižju se izvode i građevinski zahvati na proširenju pješačkog otoka. Prema najavama, ovi bi radovi trebali potrajati između sedam i deset dana, što će izravno ovisiti o vremenskim prilikama, ali i o procjeni statičara vezanoj uz sigurnost konstrukcije nebodera Vjesnika.

Izmjene semaforskih ciklusa

Nakon završetka radova na premosnici, na snagu stupaju ključne promjene u signalizaciji. Trajanje zelenog svjetla za smjer istok – zapad produljit će se s dosadašnjih 30 na 80 sekundi, dok će ukupni semaforski ciklus trajati 120 sekundi. Jedna od najvažnijih novosti za vozače jest ukidanje mogućnosti lijevog skretanja na raskrižju Savske ceste i Slavonske avenije, čime se nastoji ubrzati protok vozila koji se trenutačno odvija samo u smjeru zapada.

Cilj nove regulacije je postići protočnost od oko 20 tisuća vozila dnevno. Ako se naknadnim pregledima utvrdi da je konstrukcija zgrade Vjesnika sigurna, ostavljena je mogućnost povratka regulacije na prijašnje, redovno stanje, javlja HRT.

Prioritet javnom prijevozu

Posebna pozornost u novoj regulaciji posvećena je javnom gradskom prijevozu. Od ponedjeljka, objavili su iz gradske uprave, autobusna linija 107 dobiva prioritetni prolaz kako bi se smanjila kašnjenja u javnom prometu. Navedenoj liniji bit će omogućen prolazak kroz Selsku cestu do Savske, a tim će se dijelom rute promet autobusa odvijati uz asistenciju policije.

"Bus 107 od ponedjeljka će imati prioritetni prolazak. Policija će ga propuštati, što znači da će prometovati 10 do 15 minuta brže nego sada. Najavili smo i povećanje broja polazaka, što ćemo uskoro dodatno precizirati", rekao je za HRT pročelnik Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost Andro Pavuna.