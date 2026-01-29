Raspao se "inovativni" asfalt na Autobahnu kod Münchena

Dionica autoceste A94 u Bavarskoj suočava se s ozbiljnim oštećenjima kolnika uzrokovanim novim tipom asfalta, što dovodi do skupih sanacija i prometnih ograničenja samo nekoliko godina nakon izgradnje

Autocesta A94, ključna dionica Autobahna koja povezuje München i Passau, postala je središte inženjerske kontroverze zbog preuranjenog propadanja kolnika na dionici između Heldensteina i Pastettena. Srž problema, kako donose njemački mediji, leži u korištenju specifične vrste asfalta poznate kao DSH-V, što je inovativni tanki sloj asfalta "na vruće" postavljen na brtveni sloj. Iako je ta tehnologija trebala smanjiti buku i troškove, u praksi se, barem na ovoj dionici, pokazala iznimno problematičnom.

Obnova relativno nove ceste

Samo nekoliko godina nakon svečanog otvaranja, vozači i stručnjaci primijetili su značajna oštećenja. Površinski sloj asfalta počeo se ljuštiti i raspadati, stvarajući opasne uvjete za vožnju. Situacija je postala toliko kritična da su upravitelji autoceste, konzorcij Isentalautobahn, bili prisiljeni uvesti stroga ograničenja brzine na 80 km/h na pogođenim dijelovima kako bi zajamčili sigurnost sudionika u prometu dok se ne pronađe trajno rješenje.

Uzrok problema, prema stručnim analizama, leži u nedovoljnoj otpornosti DSH-V sloja na specifične vremenske uvjete i prometno opterećenje na ovoj lokaciji. Čini se da vezivni materijal u asfaltu nije izdržao temperaturne oscilacije, što je dovelo do gubitka prianjanja i posljedičnog drobljenja površine. Ovo je posebno neugodno za odgovorne jer je A94 projektiran kao moderna prometnica koja je trebala služiti desetljećima bez većih intervencija. Umjesto toga, sada je ponovno postala gradilište.

Sanacija oštećenog kolnika mogla bi biti nešto brža nego da je riječ o klasičnom asfaltu, jer se tanki sloj DSH-V mješavine nešto brže postavlja. Ipak, radovi donose financijski teret, koji u ovom slučaju pada na teret privatnog partnera zbog modela javno-privatnog partnerstva, ali uzrokuju i zastoje u prometu.

Što je DSH-V?

DSH-V predstavlja specifičnu vrstu asfalta koja se u cestogradnji koristi za postizanje visoke razine sigurnosti i udobnosti pri velikim brzinama. Radi se o tankoslojnom asfaltnom habajućem sloju koji se nanosi u debljini od svega 15 do 25 mm, a koristi se i zbog izvrsnog trenja te smanjenja rizika od proklizavanja, jer omogućava brzu drenažu. Šupljine u tom asfaltu bolje upijaju zvuk koji nastaje kotrljanjem guma, što ga čini znatno tišim od standardnog asfalta.