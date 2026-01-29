Raspao se "inovativni" asfalt na Autobahnu kod Münchena

Dionica autoceste A94 u Bavarskoj suočava se s ozbiljnim oštećenjima kolnika uzrokovanim novim tipom asfalta, što dovodi do skupih sanacija i prometnih ograničenja samo nekoliko godina nakon izgradnje

Autonet.hr četvrtak, 29. siječnja 2026. u 18:19
📷 dsh-v.de
dsh-v.de

Autocesta A94, ključna dionica Autobahna koja povezuje München i Passau, postala je središte inženjerske kontroverze zbog preuranjenog propadanja kolnika na dionici između Heldensteina i Pastettena. Srž problema, kako donose njemački mediji, leži u korištenju specifične vrste asfalta poznate kao DSH-V, što je inovativni tanki sloj asfalta "na vruće" postavljen na brtveni sloj. Iako je ta tehnologija trebala smanjiti buku i troškove, u praksi se, barem na ovoj dionici, pokazala iznimno problematičnom.

Obnova relativno nove ceste

Samo nekoliko godina nakon svečanog otvaranja, vozači i stručnjaci primijetili su značajna oštećenja. Površinski sloj asfalta počeo se ljuštiti i raspadati, stvarajući opasne uvjete za vožnju. Situacija je postala toliko kritična da su upravitelji autoceste, konzorcij Isentalautobahn, bili prisiljeni uvesti stroga ograničenja brzine na 80 km/h na pogođenim dijelovima kako bi zajamčili sigurnost sudionika u prometu dok se ne pronađe trajno rješenje.

Uzrok problema, prema stručnim analizama, leži u nedovoljnoj otpornosti DSH-V sloja na specifične vremenske uvjete i prometno opterećenje na ovoj lokaciji. Čini se da vezivni materijal u asfaltu nije izdržao temperaturne oscilacije, što je dovelo do gubitka prianjanja i posljedičnog drobljenja površine. Ovo je posebno neugodno za odgovorne jer je A94 projektiran kao moderna prometnica koja je trebala služiti desetljećima bez većih intervencija. Umjesto toga, sada je ponovno postala gradilište.

Sanacija oštećenog kolnika mogla bi biti nešto brža nego da je riječ o klasičnom asfaltu, jer se tanki sloj DSH-V mješavine nešto brže postavlja. Ipak, radovi donose financijski teret, koji u ovom slučaju pada na teret privatnog partnera zbog modela javno-privatnog partnerstva, ali uzrokuju i zastoje u prometu.

Što je DSH-V?

DSH-V predstavlja specifičnu vrstu asfalta koja se u cestogradnji koristi za postizanje visoke razine sigurnosti i udobnosti pri velikim brzinama. Radi se o tankoslojnom asfaltnom habajućem sloju koji se nanosi u debljini od svega 15 do 25 mm, a koristi se i zbog izvrsnog trenja te smanjenja rizika od proklizavanja, jer omogućava brzu drenažu. Šupljine u tom asfaltu bolje upijaju zvuk koji nastaje kotrljanjem guma, što ga čini znatno tišim od standardnog asfalta.



Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Floorstander impresivnih performansi.

Akcija

MARTIN LOGAN Motion Foundation F1

Frekvencijski raspon: 41Hz–23kHz; osjetljivost: 92dB; impedancija: 4Ω; preporučena snaga pojačala: 15–200W; 3-stazni sustav; visokotonac Folded Motion Gen2; srednjetonac 5,5”; 3× bas 5,5”; masa: 21,1kg

1.529 € 2.049 € Akcija

Pravi audiofilski zvučnik.

Akcija

FALCON ACOUSTICS M10

Tip: 2-smjerni bas-refleks monitor; frekvencijski odziv: 40Hz–25kHz; impedancija: 8Ω; osjetljivost: 86dB; maksimalna snaga: 100W; woofer: 5” Falcon B110; tweeter: 25mm soft dome (SEAS); masa: 7,5kg po komadu

2.001 € 2.599 € Akcija

Nova generacija valovoda.

Akcija

JBL Stage 240B

Tip: bookshelf zvučnici; frekvencijski raspon: 53Hz–25kHz; osjetljivost: 85dB; impedancija: 6Ω; preporučena snaga pojačala: 20–125W; woofer: 4,5” Polycellulose; tweeter: 25mm aluminijski; HDI waveguide; bas-refleks; masa: 4,6kg po komadu

279 € 399 € Akcija

Uključena Pick it MM E zvučnica

PRO-JECT E1.2, , PICK IT, MM

Gramofon s elektroničkom promjenom brzine 33/45 o/min i remenskim pogonom, omjer signal/šum 65 dB, wow & flutter do ±0,23 %, ručka 218,5 mm / 7 g, potrošnja 4,5 W,

329 € Kupi

Spaja bezvremenski dizajn s vrhunskom akustičnom tehnologijom.

KEF Coda W Dark Titanium

Podržava Bluetooth 5.4 s aptX Adaptive i aptX Lossless, ima phono ulaz za gramofon, USB-C, AUX ulaz te izlaz za subwoofer, što omogućuje jednostavno proširenje sustava. Bilo da slušate streaming, vinil, s računala ili TV, sve se spaja izravno na zvučnike.

899 € Kupi

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi