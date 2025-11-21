Službeno je, novi sustav naplate cestarine imat ćemo od 1. ožujka 2027.

Novi Zakon o naplati cestarine upućen je u saborsku proceduru, gdje bi trebao biti donesen po hitnom postupku, kako bi se na vrijeme uspostavio pravni okvir za uvođenje sustava Crolibertas

Vlada je s ovotjedne sjednice Hrvatskom saboru uputila konačni prijedlog Zakona o naplati cestarine, koji kaže da bi puna primjena novog sustava naplate bez zaustavljanja započela od 1. ožujka 2027. godine. Novi sustav, najavio je ministar Butković na sjednici, omogućit će brži promet i manja zagušenja, smanjenje emisije potrošnje goriva, pristupačnost korisnicima, sigurnost i protočnost, prilagođenost korisnicima s lakim vozilima i turistima te bolju kontrolu i nadzor vozila.

Ovime se prvi put uspostavlja zakonodavni okvir kojim se uređuje jedinstveni sustav elektroničke naplate cestarine na cjelokupnoj mreži autocesta u Republici Hrvatskoj. Trenutačno su, naime, sva pitanja naplate cestarine uređena Zakonom o cestama, dok se novim prijedlogom zakona uređuje naplata cestarine i propisuje obveza uspostave jedinstvenog sustava elektroničke naplate cestarine u slobodnom prometnom toku.

Dvije tehnologije

"Novi sustav predviđa slobodni prometni tok bez zaustavljanja zbog plaćanja cestarine, što je temeljna razlika u odnosu na elektroničke sustave koji sada imaju Hrvatske autoceste i Bina-Istra, dok na Autocesti Zagreb-Macelj ni nema elektroničke naplate cestarine", naveo je potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković. Podsjetio je da se novi sustav naplate cestarine temelji na dvije tehnologije – tehnologiji koja uključuje ENC uređaj u vozilu i tehnologiji automatskog očitavanja registarskih pločica putem kamera.

Predlaže se donošenje Zakona po hitnom postupku radi pravodobnog uspostavljanja pravnog okvira za provedbu projekta uspostave novog sustava naplate cestarine.

Neplaćanje postaje prekršaj

Novi sustav trebao bi omogućiti brži promet i manja zagušenja, smanjenje emisija i potrošnje goriva, poboljšati pristupačnost korisnicima, sigurnost i protočnost, prilagođenost korisnicima s lakim vozilima i turistima, kao i bolju kontrolu i nadzor vozila.

"Zakonom se neplaćanje cestarine i nepridržavanje propisanih obveza utvrđuje prekršajem kako bi se korisnike odvratilo od bespravnog korištenja autocesta", naglasio je ministar. Prema prijedlogu zakona, korisnik koji je autocestu, odnosno objekt pod naplatom koristio bez uključenja, platit će naknadu cestarine za korištenu dionicu autoceste, a uz to, kako bi se suzbilo neplaćanje cestarine, platit će i posebnu naknadu (zakonski penal) kao unaprijed utvrđen iznos naknade štete.

Implementacija 2027.

Novi sustav naplate cestarine uvodi se od 1. ožujka 2027. na cjelokupnoj mreži autocesta u Republici Hrvatskoj sa slobodnim tokom vozila, bez rampi i zaustavljanja, kao što se već neslužbeno doznalo ranije.

Pri tome elektronički sustav za naplatu cestarine (ESNC) obuhvaća prijavu podataka s registarske pločice vozila u ESNC i valjanog sredstva plaćanja – samo za laka vozila (do 3,5 tona), a u upotrebi ostaje i ENC uređaj u vozilu i tehnologija automatskog očitavanja registarskih pločica putem kamera (obvezno za teška vozila, alternativno za laka vozila).

Uključenje u ESNC moći će se provesti putem jedinstvenog nacionalnog web prodajnog mjesta za uključenje u ESNC, potom putem mobilne aplikacije za uključenje u ESNC i drugih digitalnih servisa, ali i na namjenskim stazama za brzo uključenje u ESNC. Nadalje, uključenje u ESNC moći će se obaviti i u prodajnim uredima subjekata za naplatu cestarine – upravitelji autocesta, kao i na prodajnim mjestima trećih osoba s kojima su subjekti za naplatu cestarine sklopili ugovor o posredovanju.