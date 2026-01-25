Stupići u obliku olovaka s gumicama postavljeni kod jedne zagrebačke škole

Zagrebački kvart Voltino naselje dobio je jedinstveni šareni prometni dodatak, stupiće koji štite prolaznike, a izvedeni su u prigodnoj formi. Sve je ideja i donacija jedne privatne osobe

Oko prometnih se stupića u Zagrebu već godinama, ako ne i desetljećima, vode rasprave i skupljaju dnevnopolitički bodovi. Nekima ih je previše, nekima premalo, jedni preferiraju metalne, drugi plastične… Međutim, stupići koji su nedavno osvanuli ispred škole u Voltinom naselju vjerojatno su izazvali najviše pozitivnih reakcija od svih dosad.

Kako piše Facebook stranica Mapiranje Trešnjevke (koju vodi Centar za kulturu Trešnjevka), ispred školskih radionica u Voltinom, kod okretišta autobusa na kraju Baštijanove, pojavile su se vrlo simpatične "olovke s gumicama" umjesto klasičnih cestovnih stupića. Ono što dodatno oduševljava jest da ih je donirao prijatelj škole te ih sam i postavio – pa gradski proračun nije "patio", a grad je dobio jedno zabavno i korisno rješenje.