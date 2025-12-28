Svjetsko čudo u srcu Azije – najdulji tunel s autocestom dug je preko 22 km

Tunel Tianshan Shengli u kineskoj autonomnoj regiji Xinjiang, dug 22,13 kilometara, drži rekord kao najdulji tunel za autoceste na svijetu. Službeno je otvoren za promet krajem prosinca

Sandro Vrbanus nedjelja, 28. prosinca 2025. u 06:00

U Kini je ovoga petka otvoren novi rekordni građevinski infrastrukturni projekt. Tunel Tianshan Shengli koji se proteže kroz središnji dio planinskog lanca Tianshan, povezujući glavni grad te regije, Ürümqi, s okrugom Yuli južno od njega, s duljinom od 22,13 kilometara nadmašuje sve dosadašnje rekorde za tunele namijenjene autocestama.

Kineski je rekorder nešto kraći od norveškog tunela Lærdal (24,51 km), koji drži titulu najduljeg cestovnog tunela općenito, no taj je tunel izgrađen s običnom dvotračnom cestom u svojoj srži. Tianshan Shengli (u prijevodu "pobjednički") je, za razliku od njega, projektiran oko visokokapacitetne autoceste s dvije paralelne cijevi koje omogućuju brži i sigurniji promet.

Inženjerski izazov

Izgradnja ovog tunela predstavljala je ogroman izazov zbog ekstremnih geoloških uvjeta. Tunel se nalazi na maksimalnoj dubini od 1.112 metara ispod planinskog grebena i prolazi kroz čak 16 rasjednih zona. Kako bi se nosili s visokim tlakom stijena i rizikom od urušavanja, inženjeri su koristili napredne strojeve za bušenje tunela. Strojevi iz kineskog razvoja omogućili su brže napredovanje, bušenjem od 20 do 30 metara dnevno, čime je vrijeme izgradnje skraćeno za oko 25% u odnosu na tradicionalne metode bušenja i miniranja. Osim duljine, tunel se ističe i najdubljim vertikalnim oknom za ventilaciju ikada izgrađenim za cestovni tunel, koje ima dubinu od preko 700 metara.

​Otvaranje tunela donijet će revoluciju u prometnom povezivanju regije Xinjiang. Prije izgradnje, putovanje preko planinskog lanca Tianshan trajalo je satima, često otežano snijegom i ledom tijekom zime. Sada je to putovanje svedeno na samo 20-ak minuta vožnje kroz tunel.

Novi će tunel osigurati pouzdanu prometnu vezu tijekom cijele godine, eliminirajući zimske blokade koje su ranije paralizirale promet i opskrbu. S ukupnim ulaganjem od preko 5,6 milijardi eura, projekt simbolizira kinesku ambiciju u razvoju infrastrukture u tamošnjim udaljenim i slabije prometno povezanim regijama.



