Tunelom od Španjolske do Maroka za pola sata – kroz desetak godina?

Španjolska i Maroko potpisali su sporazum o istraživanjima tehničke izvedivosti i dali novu financijsku injekciju za projekt tunela, koji bi do 2040. godine trebao trajno povezati dva kontinenta

Autonet.hr utorak, 12. svibnja 2026. u 15:30

Vlade Španjolske i Maroka poduzele su značajan korak prema realizaciji ambicioznog projekta izgradnje podmorskog tunela ispod Gibraltarskog tjesnaca. Ključni korak dogodio se potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju između španjolskog Nacionalnog geografskog instituta i marokanskog Nacionalnog centra za znanstvena i tehnička istraživanja, 4. prosinca 2025. godine.

Iako se o fiksnoj vezi između Europe i Afrike raspravlja gotovo pola stoljeća, projekt je dobio novi zamah tek u ožujku, kad je sporazum ratificirala i španjolska Vlada te odobrila dodatnih 1,73 milijuna eura za tehničke studije, što znači prvi pripremni radovi mogu započeti. Formalno je postavljen prvi trogodišnji okvir za zajedničko istraživanje seizmičnosti i geodinamike tjesnaca, što je kritičan preduvjet za sigurnost buduće infrastrukture.

Značajan tehnološki pothvat

Planirani tunel protezao bi se u ukupnoj duljini od 65 kilometara, od čega bi 40 kilometara bilo na španjolskom teritoriju s ulazom u blizini mjesta Vejer de la Frontera. Sama tunelska dionica između terminalnih stanica iznosila bi 38,5 kilometara, uključujući 27,7 kilometara izravno ispod morskog dna. Na najdubljoj točki tunel bi dosezao 475 metara ispod razine mora, dok bi minimalni sloj stijene iznad cijevi iznosio 175 metara uz maksimalni nagib od 3%.

Infrastrukturno rješenje predviđa dvije neovisne cijevi za jednosmjerni željeznički promet, svaka s unutarnjim promjerom od 7,9 metara. Između njih bi se nalazila središnja servisna galerija promjera 6 metara, namijenjena održavanju i hitnim intervencijama. Povezivanje glavnih cijevi predviđeno je poprečnim prolazima svakih 340 metara, dok bi se na najnižoj točki izgradila sigurna zona za parkiranje opremljena sustavima za ekstrakciju dima i evakuaciju.

Geološki izazovi

Studija izvedivosti potvrdila je da je projekt tehnički izvediv unutar granica suvremenog inženjerstva. Unatoč pozitivnoj ocjeni, stručnjaci upozoravaju na iznimne logističke i ekonomske izazove zbog složenog geološkog sastava koji uključuje naslage pješčenjaka, gline i mlađih pliocenskih sedimenata s vrlo varijabilnim ponašanjem. Nacionalni geografski institut Španjolske podsjeća da se tjesnac nalazi na dodiru tektonskih ploča, u zoni povijesno poznatoj po snažnoj seizmičkoj aktivnosti.

Procjenjuje se da će troškovi izgradnje samo na španjolskoj strani premašiti 8,5 milijardi eura. Ako se istraživanja pokažu uspješnima, prvi natječaji za iskopavanje izviđačke galerije mogli bi biti raspisani 2027. godine, dok se završetak cjelokupnog tunela i uspostava 30-minutnog željezničkog putovanja između dvaju kontinenata očekuju između 2035. i 2040. godine. U Maroku su donekle razočarani što tunel neće biti gotov do Svjetskog nogometnog prvenstva 2030., kojem su sudomaćini zajedno sa susjednom im Španjolskom.

