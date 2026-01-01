U Arizoni se pojavio prijedlog ukidanja ograničenja brzine na ruralnim autocestama

Jedan zastupnik predlaže uvođenje zona bez ograničenja brzine na ruralnim autocestama američke savezne države Arizone kroz zakon koji teži većoj učinkovitosti prometa uz strogi nadzor sigurnosti

Autonet.hr četvrtak, 1. siječnja 2026. u 15:15

Zastupnik u parlamentu Arizone, Nick Kupper, predstavio je nedavno zakonski prijedlog pod nazivom "Reasonable and Prudent Interstate Driving Act", poznatiji pod akronimom RAPID. Cilj ove inicijative je uspostavljanje zona s neograničenom brzinom kretanja vozila na određenim dionicama ruralnih autocesta te države. Prema prijedlogu, ograničenja brzine bila bi potpuno ukinuta tijekom dana na prometnicama koje prolaze kroz rijetko naseljena područja, ona s manje od 50.000 stanovnika.

Tijekom noćnih sati na tim bi se dionicama ponovno uvodilo fiksno ograničenje, ali ono bi iznosilo 80 milja na sat (oko 128 km/h), što je i dalje više od trenutno važećih propisa u toj američkoj saveznoj državi. Za gospodarska i komercijalna vozila predviđena su stroža pravila te bi ona bila ograničena na spomenutu brzinu tijekom cijelog dana i noći, bez obzira na zonu u kojoj se nalaze.

Pilot-projekt i sigurnost

Prije nego što zakon krene u punu primjenu, predviđena je provedba pilot-projekta u trajanju od godine dana, kad bi se ukidanje ograničenja provodilo samo na jednoj dionici autoceste. Tijekom tog razdoblja vlasti bi pomno pratile utjecaj slobodne brzine kretanja na stopu prometnih nesreća kako bi se utvrdilo je li ovakav model održiv i siguran za širu primjenu.

Zastupnik Kupper ističe kako je svjestan početnog skepticizma javnosti i straha od povećanja broja smrtnih slučajeva na cestama. Ipak, on tvrdi da postojeći podaci govore u prilog ovakvim rješenjima te da pilot-program služi upravo kao dokaz da se ukidanjem ograničenja može povećati sigurnost i spasiti životi kroz bolji protok prometa i smanjenje zagušenja. Njegov će prijedlog u zakonsku proceduru stići tijekom sljedeće godine.



