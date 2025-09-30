U Kini otvoren najviši most na svijetu, koji premošćuje klanac dubok 625 metara

Most Huajiang Grand Canyon u provinciji Guizhou skratio je putovanje preko klanca s dva sata na samo dvije minute, postavši pritom i simbolom infrastrukturnog napretka te inženjerske inovativnosti Kine

U kineskoj provinciji Guizhou u nedjelju je za promet otvoren most Huajiang Grand Canyon, najviši most na svijetu. Impresivna građevina, koja se uzdiže 625 metara iznad kanjona rijeke Beipan, putovanje preko klanca, koje je nekoć trajalo dva sata, skratila je na svega dvije minute. Most predstavlja ključni projekt brze ceste koja povezuje dva susjedna okruga te simbolizira napredak Kine u poboljšanju infrastrukture u ruralnim područjima.

"Slaganje kockica u oblacima"

Glavni raspon mosta dug je 1.420 metara, a smješten je na novoj brzoj cesti koja prolazi planinske predjele, gdje je geografija dugo predstavljala izazov za putovanje. Provincija Guizhou stekla je reputaciju "provincije mostova", jer prema podacima pokrajinskog odjela za promet, u njoj je izgrađeno ili je u izgradnji više od 32.000 mostova. Dodatno, gotovo polovica od 100 najviših mostova na svijetu nalazi se upravo tamo.

Gradnja mosta na takvoj visini testirala je granice projektiranja i izvedbe. Inženjeri su se suočili s nepredvidivim vremenskim uvjetima, strmim liticama i udarima vjetra koji su prelazili 100 kilometara na sat. Kako bi odgovorili na te izazove, tim se oslonio na niz novih tehnologija, poput inteligentnog sustava za dizanje kabela vođenoga satelitskim navigacijskim sustavom. To je radnicima omogućilo pozicioniranje čeličnih rešetkastih nosača s preciznošću na razini centimetra.

Rising 625 meters above the river and set to be the world’s tallest, the Huajiang Grand Canyon Bridge in Guizhou, SW China, unveiled a spectacular water curtain test, where sunlight and spray merged to paint a rainbow over the canyon. 🌈



A breathtaking view! @UpGuizhou pic.twitter.com/xs8aIuLxxS — Mao Ning 毛宁 (@SpoxCHN_MaoNing) September 27, 2025

"Taj je posao nekoć zahtijevao 40 do 50 radnika koji su fizički nadzirali proces i komunicirali radiom. Sada jedna ili dvije osobe u kontrolnoj sobi mogu unijeti koordinate i ograničiti pogreške u pozicioniranju unutar 10 centimetara", poručuju graditelji. Iz tvrtke China Railway Baoji Bridge Group, koja je gradila most, dodali su da je korištena tehnika virtualnog predmontiranja, usporediva sa "slaganjem kockica u oblacima", kako bi se 93 segmenta instalirala u samo 73 dana. Tim je također implementirao aerodinamičan dizajn kako bi se most lakše suprotstavljao vjetru, a ta su rješenja smanjila opterećenje pod naletima vjetra za oko 30%.

Pažljivo planiranje

Sam odabir lokacije zahtijevao je pažljivu studiju. Inženjeri su razmatrali nekoliko opcija unutar pet do deset kilometara uzvodno i nizvodno, balansirajući između troškova, sigurnosti i zaštite okoliša. Vrlo uski i duboki klanac Huajiang, poznat kao "Zemljina pukotina", sada je dom mostu koji nadmašuje sve prethodne inženjerske pothvate.

From 2 hours to 2 minutes

China's Huajiang Grand Canyon Bridge🌉—1,420m span, 625m high—has opened to traffic, setting new world records in engineering.#Guizhou #EngineeringMarvel pic.twitter.com/bWzsQyF0fp — Good View Hunting (@SceneryCHN) September 28, 2025

Nova struktura visoka je otprilike kao Shanghai Tower, najviši neboder u Kini, te je za oko 60 metara viša od prethodnog rekordera, mosta Duge koji se nalazi 200 kilometara dalje. Most je građen tri godine, a sastavljen je od 93 čelična rešetkasta dijela ukupne težine 22.000 tona, čime je također postavio novi svjetski standard u graditeljstvu.