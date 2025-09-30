U Kini otvoren najviši most na svijetu, koji premošćuje klanac dubok 625 metara

Most Huajiang Grand Canyon u provinciji Guizhou skratio je putovanje preko klanca s dva sata na samo dvije minute, postavši pritom i simbolom infrastrukturnog napretka te inženjerske inovativnosti Kine

Autonet.hr utorak, 30. rujna 2025. u 05:55
📷 Xinhua
Xinhua

U kineskoj provinciji Guizhou u nedjelju je za promet otvoren most Huajiang Grand Canyon, najviši most na svijetu. Impresivna građevina, koja se uzdiže 625 metara iznad kanjona rijeke Beipan, putovanje preko klanca, koje je nekoć trajalo dva sata, skratila je na svega dvije minute. Most predstavlja ključni projekt brze ceste koja povezuje dva susjedna okruga te simbolizira napredak Kine u poboljšanju infrastrukture u ruralnim područjima.

"Slaganje kockica u oblacima"

Glavni raspon mosta dug je 1.420 metara, a smješten je na novoj brzoj cesti koja prolazi planinske predjele, gdje je geografija dugo predstavljala izazov za putovanje. Provincija Guizhou stekla je reputaciju "provincije mostova", jer prema podacima pokrajinskog odjela za promet, u njoj je izgrađeno ili je u izgradnji više od 32.000 mostova. Dodatno, gotovo polovica od 100 najviših mostova na svijetu nalazi se upravo tamo.

📷 highestbridges.com
highestbridges.com

Gradnja mosta na takvoj visini testirala je granice projektiranja i izvedbe. Inženjeri su se suočili s nepredvidivim vremenskim uvjetima, strmim liticama i udarima vjetra koji su prelazili 100 kilometara na sat. Kako bi odgovorili na te izazove, tim se oslonio na niz novih tehnologija, poput inteligentnog sustava za dizanje kabela vođenoga satelitskim navigacijskim sustavom. To je radnicima omogućilo pozicioniranje čeličnih rešetkastih nosača s preciznošću na razini centimetra.

"Taj je posao nekoć zahtijevao 40 do 50 radnika koji su fizički nadzirali proces i komunicirali radiom. Sada jedna ili dvije osobe u kontrolnoj sobi mogu unijeti koordinate i ograničiti pogreške u pozicioniranju unutar 10 centimetara", poručuju graditelji. Iz tvrtke China Railway Baoji Bridge Group, koja je gradila most, dodali su da je korištena tehnika virtualnog predmontiranja, usporediva sa "slaganjem kockica u oblacima", kako bi se 93 segmenta instalirala u samo 73 dana. Tim je također implementirao aerodinamičan dizajn kako bi se most lakše suprotstavljao vjetru, a ta su rješenja smanjila opterećenje pod naletima vjetra za oko 30%.

Pažljivo planiranje

Sam odabir lokacije zahtijevao je pažljivu studiju. Inženjeri su razmatrali nekoliko opcija unutar pet do deset kilometara uzvodno i nizvodno, balansirajući između troškova, sigurnosti i zaštite okoliša. Vrlo uski i duboki klanac Huajiang, poznat kao "Zemljina pukotina", sada je dom mostu koji nadmašuje sve prethodne inženjerske pothvate.

Nova struktura visoka je otprilike kao Shanghai Tower, najviši neboder u Kini, te je za oko 60 metara viša od prethodnog rekordera, mosta Duge koji se nalazi 200 kilometara dalje. Most je građen tri godine, a sastavljen je od 93 čelična rešetkasta dijela ukupne težine 22.000 tona, čime je također postavio novi svjetski standard u graditeljstvu.



Zvuk vinila bez kompromisa.

Akcija

Technics SL-1300G

DJ gramofon s izravnim pogonom i motorom bez četkica, brzinama 33⅓, 45 i 78 okr/min, početnim zakretnim momentom 0,32 N·m i brzim pokretanjem od 0,7 s. Opremljen elektroničkom kočnicom i niskom razinom izobličenja (0,025% W.R.M.S.) za precizan i stabilan rad.

2.549 € 2.999 € Akcija

Prilagodljivi zvuk za osobno iskustvo.

Akcija

PSB Alpha AM5

Aktivni bookshelf zvučnici. Qualcomm® aptX™ Bluetooth. Poseban RCA phono ulaz. 3,5 mm analogni ulaz. Optički ulaz. USB DAC. USB priključak za napajanje. IR daljinski upravljač. Izlaz za subwoofer

529 € 599 € Akcija

Pruža neusporedive performanse za svoje kompaktne dimenzije.

Akcija

MARTIN LOGAN Motion Foundation B1

Kompaktni zvučnik u elegantnom walnut finišu s Gen2 Folded Motion® tweeterom za kristalno čiste visoke tonove i 5,5" aluminijskim wooferom za snažne srednje i niske frekvencije. Osjetljivost 89 dB, impedancija 5 ohma i preporučena snaga pojačala 15–100 W.

629 € 809 € Akcija

Širok frekvencijski raspon.

Akcija

REVEL M105 Performa 3

Elegantni bookshelf zvučnik s 1" aluminijskim tweeterom i 5,25" wooferom u bass-reflex kućištu za bogat i uravnotežen zvuk. Osjetljivost 86 dB, impedancija 8 Ω i preporučena snaga pojačala 50–120 W. Dostupan u Piano Black, Piano White i High Gloss Walnut finišu

1.049 € 1.499 € Akcija

Jasni dijalozi, savršena harmonija.

Akcija

FOCAL Aria CC 900

Središnji (centralni) 2-way zvucnik, razvijen s posebnim naglaskom na odabir materijala(drvo) kako bi se dobila zvucna koherentnost i homogenost, za sve vrste konfiguracija, za prostorije do 20m2 i udaljenosti slušanja 3m.

389 € 478 € Akcija

Uravnotežen i precizan zvuk.

Akcija

Zvučnici PSB Imagine B50

2-way bass-reflex zvučnik s 1" titanijskim visokotoncem i 5,25" wooferom od karbonskih vlakana pruža frekvencijski odziv od 45 Hz do 23 kHz, osjetljivost 87 dB i impedanciju 8 Ω. Preporučena snaga pojačala je 20–150 W za uravnotežen i precizan zvuk.

482,30 € 689 € Akcija

Bezvremenski uređaj.

Preporuka

NAD C 3050 pojačalo

NAD C 3050 stereo pojačalo spaja retro dizajn s modernom tehnologijom. Nudi 100W po kanalu, HybridDigital UcD pojačalo, TI visokorezolucijski DAC, HDMI eARC, MM phono ulaz, Bluetooth aptX HD i podršku za MDC2 nadogradnje s BluOS streamingom i Dirac Live korekcijom prostorije.

1.489 € Kupi

Zapanjujuća kvaliteta zvuka.

Preporuka

CAMBRIDGE AUDIO CXN 100

Cambridge CXN100 mrežni player s ESS ES9028Q2M SABRE32 DAC-om i StreamMagic Gen4 modulom donosi vrhunski zvuk, podršku za MQA, Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, internet radio, Roon Ready funkcije te povezivanje preko USB, Coaxial, TOSLINK, Chromecast, AirPlay 2 i Bluetootha uz veliki hi-res zaslon.

1.089,00 € Kupi

Streaming pojačalo s ugrađenim HEOS-om.

Preporuka

DENON PMA-900HNE

Stereo pojačalo 50W+50W (8Ω), 85W+85W (4Ω), THD 0.01%, MM/MC phono ulaz, Subwoofer pre-out, A/B zvučnici, OLED zaslon. Wi-Fi 2.4/5GHz, Bluetooth, AirPlay 2, Alexa, Google Assistant, Siri. Streaming: Spotify, Tidal, Deezer, Amazon Music. Podržava DSD, FLAC, WAV, ALAC. Dim. 434×376×131mm, 8.3kg.

749 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi