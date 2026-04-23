U Osijeku električnim romobilom na auto naletio – 90-godišnjak

Lakše tjelesne ozljede zadobio je 90-godišnji Osječanin koji je svojim električnim romobilom izletio pred automobil, kojim je upravljao njegov 70-godišnji sugrađanin

U Ulici Hrvatske Republike u Osijeku ovog se utorka, oko 13.05 sati, dogodila neobična prometna nesreća u kojoj je sudjelovao vozač električnog romobila star 90 godina, a koji se tim osobnim prijevoznim sredstvom kretao nogostupom. Dolaskom do obilježenog pješačkog prijelaza, izvšejštava PU osječko-baranjska, nije se zaustavio na crveno svjetlo na semaforu, već se nastavio kretati preko kolnika Ulice Hrvatske Republike te je romobilom udario u osobni automobil – kojim je upravljao 70-godišnjak.

Nabrao gotovo 500 eura kazni

Vozač električnog romobila pao je na kolnik i zadobio lake tjelesne ozlijede, a policija napominje da na glavi nije imao zaštitnu kacigu. Kod oba vozača alkotestom nije utvrđena prisutnost alkohola u krvi.

Zbog izazivanja prometne nesreće 90-godišnjaku slijedi obavijest o počinjenom prekršaju s kaznom od 390 eura, kazna za nekorištenje kacige u iznosu od 30 eura, kazna za vožnju romobilom po površini koja nije namijenjena za promet električnih romobila od još 30 eura te zbog nepostupanja po prometnim svjetlima – još 30 eura.

"Trebalo bi roditelje upozoriti da im ne kupuju te opasne sprave" – komentar je s društvenih mreža koji se posebno istaknuo.