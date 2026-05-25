Vozačica pod utjecajem alkohola sletjela s ceste i udarila u obiteljsku kuću nedaleko Garešnice

Proteklog se vikenda u mjestu Uljanik kod Garešnice dogodila se prometna nesreća u kojoj je 29-godišnja vozačica pod utjecajem alkohola sletjela s ceste te automobilom udarila u ogradu i kuću

U nedjelju, 24. svibnja, oko 6:40 sati u mjestu Uljanik dogodila se prometna nesreća koja je rezultirala znatnom materijalnom štetom, ali srećom nitko u njoj nije stradao. Do nesreće je došlo kad je 29-godišnja vozačica osobnog automobila daruvarskih registarskih oznaka izletjela s ceste uslijed prevelike brzine.

Kako je objavila policija, uslijed neprilagođene brzine, vozilo je desnim kotačima zahvatilo bankinu te se nastavilo nekontrolirano kretati kroz odvodni kanal. Nakon zanošenja, automobil je prvo udario u dvorišnu ogradu, a potom i u zapadni dio obiteljske kuće koja je u vlasništvu 71-godišnjeg mještanina.

Na mjesto događaja upućeni su djelatnici Javne vatrogasne postrojbe Garešnica. Po dolasku vatrogasaca utvrđeno je da nema potrebe za tehničkim izvlačenjem, budući da je vozačica samostalno napustila vozilo. Vatrogasci su osigurali lokaciju i poduzeli preventivne mjere na automobilu kako bi se uklonila mogućnost izbijanja požara – a njihove fotografije zaglavljenog vozila privukle su veliku pozornost na Facebooku.

Službeni podaci Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske potvrdili su da u ovoj prometnoj nesreći nije bilo ozlijeđenih osoba, dok je na samom vozilu, dvorišnoj ogradi i obiteljskoj kući nastala materijalna šteta. Tijekom očevida alkotestiranjem vozačice utvrđena joj je bila koncentraciju alkohola u organizmu od 1,43 promila. Zbog počinjenih prometnih prekršaja vozačici je na licu mjesta naplaćena novčana kazna, a zbog vožnje pod utjecajem alkohola policija će protiv 29-godišnjakinje podnijeti prekršajni nalog.