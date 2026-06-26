Zagreb: Savska dobiva barijere za žutu traku, gdje će samo tramvaji imati prednost

Grad Zagreb započeo je s postavljanjem fizičkih barijera na Savskoj cesti, gdje ukida vožnju taksijima žutom trakom, kako bi se prioritet dao tramvajima na toj ključnoj gradskoj prometnici

Autonet.hr petak, 26. lipnja 2026. u 13:13
📷 Autonet / snimio čitatelj
Autonet / snimio čitatelj

Ovoga tjedna Zagrepčane je dočekala vijest o novoj prometnoj regulaciji na Savskoj cesti, jednoj od najprometnijih i najvažnijih prometnih "žila kucavica", a nedugo zatim plan je ušao u realizaciju postavljanjem prvih metara barijera za "zaštitu žute trake". Gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević predstavio je na konferenciji za medije niz mjera kojima se osigurava brži, pouzdaniji i učestaliji javni prijevoz, a ključna promjena odnosi se pritom na žute trake na Savskoj cesti, gdje prolazi osam od ukupno petnaest tramvajskih linija.

Ogradnja žute trake

Iako žuta traka na ovoj lokaciji postoji već 45 godina, pravila se sve češće krše, što značajno usporava promet – tome može posvjedočiti svatko tko je vozio Savskom posljednjih desetljeća. Prema studiji Prometnog fakulteta, automobili koji nepropisno koriste žutu traku u jutarnjem vršnom opterećenju usporavaju tramvajski promet i do 50% na pojedinim dionicama.

Kako bi se problem riješio, Grad postavlja fizičke barijere (tzv. klemmfix) duž cijele trase – od Veslačke na jugu do Frankopanske ulice na sjeveru. Radovi na postavljanju započeli su u četvrtak i trajat će četiri do pet noći. Za vozače koji poštuju pravila prometna regulacija ostaje ista, kažu iz Grada,, a cilj je spriječiti prekršaje i osigurati prednost javnom prijevozu.

Zabrana za taksi

Uz postavljanje barijera, nova mjera uključuje i potpunu zabranu korištenja tramvajskog koridora za taksi vozila na Savskoj cesti. Broj taksija u Zagrebu proteklih je godina narastao na oko 5.000, zbog čega ta vozila sada značajno usporavaju tramvaje. Taksistima je vožnja žutom trakom već ranije zabranjena na pojedinim gradskim dionicama, a sada je ta mjera proširena i na cijelu Savsku cestu.

&#128247; Autonet / snimio čitatelj

Očekivano, ova je odluka odmah podigla buru komentara na društvenim mrežama, jer se ipak svi ne slažu s tim rješenjem. Iz Grada tvrde da su građani u istraživanjima izjavili da podržavaju restriktivnija pravila u korist javnog prijevoza (68% ih odobrava davanje prednosti tramvajima i autobusima na semaforima) te da 83% ispitanika podržava kažnjavanje vozača koji nepropisno voze žutim trakama. No, građani imaju zamjerke oko ovih barijera, pa tvrde da će to otežati prometovanje automobilima, stvarati gužve kad taksiji ne budu smjeli na žutu traku, a i onemogućiti prolazak hitnim službama (koje tamo znaju "voziti slalom" između žute i redovne kolničke trake).

U nastavku – pitanje za one koje se tiče regulacija prometa u Savskoj cesti u Zagrebu.

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