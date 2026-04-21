Zagreb širi sustav javnih bicikala s 1.000 novih Bajsova i uvodi se cargo model

Grad Zagreb najavio je proširenje i unaprjeđenje sustava javnih bicikala Bajs 2.0, koji će nakon nešto više od šest mjeseci rada dobiti niz novih funkcionalnosti. Paket promjena temelji se na analizi korištenja i povratnim informacijama građana, a uključuje povećanje broja bicikala, nove pretplatne modele i optimizaciju mreže stanica.

„Bilježimo kontinuirani rast broja korisnika sustava javnih bicikala Bajs. S dolaskom proljeća taj se trend dodatno pojačava. Trenutačno imamo više od 70.000 registriranih korisnika usluge Bajs, što je usporedivo s brojem stanovnika grada veličine Zadra. Zabilježeno je više od pola milijuna najmova, a kada se zbroje sve vožnje, u proteklih šest mjeseci korisnici su prešli više od milijun kilometara, što je udaljenost veća od putovanja do Mjeseca i natrag”, priopćio je gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Među ključnim novostima ističe se dolazak više od 1.000 novih bicikala nakon ljeta, čime će se dostupnost povećati za 50 posto. Uvodi se i nova godišnja pretplata koja omogućuje vožnje do 45 minuta za 45 eura, uz zadržavanje postojeće opcije od 30 minuta. Pauza između vožnji skraćuje se s 30 na 20 minuta, što bi trebalo olakšati češće korištenje tijekom dana.

Grad planira i optimizaciju mreže stanica, koja će brojati ukupno 195 lokacija. Uz 28 novih stanica, 12 slabije korištenih bit će uklonjeno. Također, pokreće se i pilot projekt teretnih, odnosno cargo bicikala na četiri za sada neimenovane lokacije.

„Velika novost je i pilot projekt teretnih bicikala. Riječ je o nezavisnoj, ali komplementarnoj usluzi koja će se testirati na četiri lokacije u gradskim kvartovima. Teretni bicikli namijenjeni su građanima koji ne koriste automobil ili ga nemaju na raspolaganju, a trebaju obaviti kupnju, odlazak na plac, reciklažno dvorište ili prijevoz djece”, istaknuo je pročelnik Andro Pavuna.

Usprkos proširenju sustava i povećanju broja bicikala, Tomašević ističe da neće doći do povećanja cijene usluge.