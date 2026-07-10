Zagrebačka policija kaznila 196 vozača i oduzela pet električnih romobila

Tijekom dvodnevne akcije zagrebačke policije kontrolirano je 448 vozača, svaki četvrti bio je u prekršaju, a zbog neusklađenosti sa zakonskim odredbama oduzeto je pet romobila

U ponedjeljak i utorak, 7. i 8. srpnja, na području Policijske uprave zagrebačke provedena je ciljana preventivno-represivna akcija "Pojačano postupanje prema vozačima motocikala, mopeda, bicikla i osobnih prijevoznih sredstava". Primarni cilj bio je podizanje razine sigurnosti u cestovnom prometu te sprječavanje najtežih prometnih prekršaja. Poseban naglasak stavljen je na osobna prijevozna sredstva, koja predstavljaju novitet u zakonskim odredbama i relativno novu kategoriju vozila na hrvatskim cestama.

Rezultati policijskog nadzora

Tijekom dvodnevnog pojačanog nadzora, zagrebačka je policija kontrolirala ukupno 448 vozača, pri čemu je utvrđeno 196 prometnih prekršaja. Statistika pokazuje da su najviše prekršaja počinili vozači osobnih prijevoznih sredstava. Od kontroliranih 213 vozača iz te kategorije, zabilježeno je ukupno 97 prekršaja.

Nadalje, policijski službenici kontrolirali su 130 vozača bicikala koji su počinili ukupno 79 prekršaja. Među vozačima mopeda i motocikala situacija je bila znatno povoljnija; kontrolirano je njih 105, a utvrđeno je ukupno 20 prekršaja. Prema izvješću Policijske uprave zagrebačke, vozači su najčešće kažnjavani zbog nekorištenja sigurnosne kacige, nepoštivanja prometnih znakova, vožnje nogostupom ili pješačkom zonom, kao i zbog upravljanja vozilima prije stjecanja prava, odnosno bez položenog vozačkog ispita.

Oduzimanje nepropisnih vozila

Uz navedeno, evidentirani su i prekršaji upravljanja neregistriranim i tehnički neispravnim vozilima, nepropisnog korištenja mobitela tijekom vožnje te slični prijestupi. Konkretan ishod ove akcije bilo je i oduzimanje ukupno pet električnih romobila od strane službenika prometne policije.

Električni romobili oduzeti su jer svojim tehničkim karakteristikama ne pripadaju zakonskoj kategoriji osobnog prijevoznog sredstva. Zbog toga je takvim vozilima strogo zabranjeno kretanje prometnim površinama namijenjenim za vozila i pješake. Zakon jasno definira da se svako vozilo koje prelazi brzinu od 25 km/h, ima snagu veću od 0,6 kW ili ima ugrađeno sjedalo smatra nekategoriziranim vozilom kojem je zabranjeno sudjelovanje u prometu na javnim površinama.

I dok iz policije stižu informacije o velikom broju prekršaja, društvenim mrežama kruže snimke neodgovornog ponašanja vozača romobila – pa kad to vidimo, ni ne čudimo se broju ispisanih kazni.