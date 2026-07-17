Zagrebačka policija nastavlja s oduzimanjem nepropisnih električnih romobila

Pojačani nadzor vozača električnih romobila, mopeda i motocikala u centru Zagreba rezultirao je brojnim kaznama i trajnim oduzimanjem jednog tehnički nepropisnog vozila

Autonet.hr petak, 17. srpnja 2026. u 16:05
📷 PUZ
PUZ

Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke proveli su ove srijede još jednu ciljanu akciju pojačanog nadzora u užem centru grada te na Trgu bana Josipa Jelačića. Nadzor je primarno bio usmjeren na vozače električnih romobila, mopeda, motocikala i ostalih osobnih prijevoznih sredstava. Glavni cilj inicijative bio je zaštita pješaka kao jedne od najranjivijih skupina te povećanje opće razine sigurnosti u najprometnijim dijelovima grada.

Vozači svjesno ignoriraju propise

Tijekom provođenja akcije policijski su službenici utvrdili niz prekršaja te poduzeli zakonom propisane mjere. Ukupno je izdano 13 obavijesti o počinjenom prekršaju, uručena su dva obvezna prekršajna naloga za najteže oblike kršenja prometnih propisa, dok je za lakše prekršaje izrečeno sedam pisanih upozorenja. Rezultati ovog nadzora, prema ocjeni policije, potvrđuju da dio vozača električnih romobila i dalje svjesno ignorira zakonske propise, čime izravno ugrožava pješake u pješačkim zonama.

Poseban naglasak tijekom jednodnevne akcije stavljen je na provjeru tehničkih karakteristika vozila koja sudjeluju u prometu. Tom su prilikom policijski službenici privremeno oduzeli dva električna romobila koja su tehničkim specifikacijama odudarala od zakonskih okvira. Naime, utvrđeno je da ta vozila razvijaju brzinu veću od 25 km/h, dok im je snaga elektromotora prelazila granicu od 0,6 kW.

📷 PUZ
PUZ

Prema odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, takva se vozila ne mogu kategorizirati kao osobna prijevozna sredstva. Ona se smatraju nerazvrstanim prijevoznim sredstvima kojima je strogo zabranjeno kretanje po javnim površinama namijenjenim za kretanje vozila i pješaka. Jedan od ta dva privremeno oduzeta romobila na koncu je i trajno oduzet jer se vozač odrekao prava na žalbu te odmah podmirio izrečeni obvezni prekršajni nalog. Po pravomoćnosti tog naloga, vozilo prelazi u trajno vlasništvo Republike Hrvatske. PU zagrebačka je objavila i video kojim pokazuju kako je jedan od spornih romobila bio u stanju postići brzinu od gotovo 80 km/h.

Savjeti za sigurnost

Nakon provedene akcije, Policijska uprava zagrebačka ponovno je uputila savjet svim vozačima električnih romobila i osobnih prijevoznih sredstava općenito. Građane se poziva na dosljedno pridržavanje zakonskih odredbi, prilagođavanje brzine kretanja uvjetima na cestama i u pješačkim zonama te na uvažavanje sigurnosti ostalih sudionika u prometu.

Iz policije najavljuju kako će se ovakve i slične aktivnosti u prometu nastaviti provoditi i ubuduće. Kontinuiranim nadzorom nastojat će se osigurati maksimalna sigurnost svih građana i smanjiti broj prekršaja u pješačkim zonama.

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