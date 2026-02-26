Zagrebačka policija utvrdila nepravilnosti kod svakog trećeg instruktora vožnje

Tijekom ciljane akcije zagrebačke policije utvrđeno je 19 prekršaja u radu autoškola, pri čemu se većina propusta odnosi na dokumentaciju i nestručno obavljanje poslova osposobljavanja kandidata

Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke proveli su protekloga ponedjeljka, 23. veljače, opsežnu akciju nadzora vozila autoškola i instruktora vožnje. Ova preventivno-represivna aktivnost imala je za primarni cilj podizanje razine sigurnosti u cestovnom prometu kroz osiguravanje najviših standarda pri osposobljavanju novih kandidata za vozače.

Akcija je provedena na području Policijske uprave zagrebačke, a policija je detaljno kontrolirala posjedovanje propisane i uredno popunjene dokumentacije, obilježenost i opremljenost vozila za obuku kandidata, ispravnost uređaja te ispravnost vozila. Fokus je stavljen na odgovorno obavljanje stručnih poslova, kako bi se osiguralo da proces edukacije budućih sudionika u prometu teče u skladu sa zakonskim normama.

Ne baš ohrabrujući rezultati

Prilikom provođenja nadzora nad ukupno 54 vozila autoškola, policijski službenici utvrdili su ukupno 19 prekršaja. Analiza podataka pokazuje zabrinjavajuće podatke – gotovo trećina kontroliranih instruktora radila je suprotno propisima. Većina zabilježenih nepravilnosti odnosila se na nepropisno popunjenu dokumentaciju, dok je u jednom slučaju utvrđena i tehnička neispravnost vozila kojim se provodila obuka.

Sankcije i nepravilnosti obuhvatile su različite razine odgovornosti unutar sustava autoškola. Prekršaji su evidentirani kod 17 instruktora vožnje, jednog stručnog voditelja, jedne pravne osobe te jedne odgovorne osobe u pravnoj osobi.

Iz Policijske uprave zagrebačke poručuju kako su ovakve akcije tek dio širih napora usmjerenih na povećanje sigurnosti na cestama. Nadzor osoba uključenih u edukaciju budućih vozača, kao i kontrola tehničkih uvjeta vozila, nastavit će se provoditi.