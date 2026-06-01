Zapadni dio Zagreba nakon 45 godina dobiva novi most s tramvajskom prugom

Grad Zagreb pokrenuo je natječaj za idejno rješenje Jarunskog mosta preko Save, projekt vrijedan do 140 milijuna eura, koji će donijeti novu tramvajsku i cestovnu poveznicu na zapadu grada

Autonet.hr ponedjeljak, 1. lipnja 2026. u 13:42

Grad Zagreb službeno je raspisao Projektni natječaj za idejno tehničko-oblikovno rješenje mosta preko rijeke Save u koridoru produžene Vrapčanske ulice, poznatijeg kao Jarunski most. Ovaj infrastrukturni projekt značajno će pridonijeti budućoj vizuri glavnoga grada te predstavlja prvi most koji će se graditi na zapadnom dijelu Zagreba nakon čak 45 godina, objavili su iz Grada. Ujedno, riječ je o tek trećem zagrebačkom mostu koji će u svom sastavu imati integriranu tramvajsku prugu.

Rasterećenje prometa

Prema izjavi gradonačelnika Tomislava Tomaševića, Jarunski most definiran je kao jedan od najvažnijih razvojnih projekata Grada Zagreba u narednim godinama. Istaknuo je da će se realizacijom ovog projekta rasteretiti promet na zapadu grada, uspostaviti nova tramvajska veza između Trešnjevke i Novog Zagreba, bolje povezati veliki gradski kvartovi te otvoriti nove mogućnosti za razvoj prostora uz rijeku Savu.

Novi most bit će dug 625 metara i širok 38 metara, a planirana struktura uključuje četiri prometne trake, tramvajsku prugu, obostranu biciklističku infrastrukturu te pješačke koridore. Glavni prometni cilj izgradnje jest rasterećenje Jadranskog mosta i ključnih prometnih pravaca na zapadnom ulazu u grad, primarno Zagrebačke avenije, Horvaćanske i Savske ceste, kao i rotora Remetinec. Uz to, most će osigurati i znatno bolji pristup budućoj Nacionalnoj dječjoj bolnici te Sveučilišnoj bolnici u Blatu.

📷 Grad Zagreb
Grad Zagreb

Za potrebe provođenja natječaja nedavno je imenovan ocjenjivački sud sastavljen od deset stručnjaka iz područja građevinarstva, prometa, arhitekture i urbanizma. Zadatak im je odabrati rješenje koje će, pored nužne funkcionalnosti i prometne učinkovitosti, Zagrebu osigurati i novi, estetski prepoznatljiv simbol grada.

Radovi kroz dvije godine

Maksimalna procijenjena vrijednost novog mosta iznosi 140 milijuna eura bez uključenog PDV-a, s napomenom da ocjenjivački sud ima mogućnost odabrati i rješenje čija bi ekonomska vrijednost bila znatno manja. Kada je riječ o administrativnim preduvjetima, imovinsko-pravni odnosi za sam most riješeni su u cijelosti, dok su za preostali dio trase produžene Vrapčanske ulice trenutno u tijeku postupci izvlaštenja i ostale zakonom propisane pravne procedure.

 
 

Nakon završetka natječaja, s autorom odabranog idejnog rješenja sklopit će se, putem pregovaračkog postupka javne nabave, ugovor za izradu idejnog projekta potrebnog za ishođenje lokacijske dozvole. Prema službenom planu i trenutačnoj dinamici pripreme dokumentacije, početak građevinskih radova na terenu očekuje se sredinom 2028. godine.

