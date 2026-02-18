Kupnja rabljenog automobila bez rizika: provjera povijesti koja štedi novac i živce

Kupnja rabljenog vozila često izgleda kao dobra prilika, ali bez provjere povijesti može se pretvoriti u skupu pogrešku. Saznaj zašto je provjera ključna i kako ti carVertical pomaže izbjeći skrivene zamke.

carVertical srijeda, 18. veljače 2026. u 09:27

Kupnja rabljenog automobila za mnoge je velik financijski korak. Oglasi su puni „odličnih prilika“, vozila s malo kilometara i savršenom servisnom poviješću. No stvarnost često izgleda drukčije. Vraćena kilometraža, skrivene prometne nesreće, leasing ili čak krađa samo su neki od problema koje kupac može otkriti tek nakon što je već potpisao ugovor.

Upravo zato je provjera povijesti vozila prije kupnje iznimno važna. Na prvi pogled ispravan automobil može imati ozbiljna oštećenja konstrukcije, poplave u prošlosti ili višestruke vlasnike koji nisu navedeni u oglasu. Takvi problemi ne samo da smanjuju vrijednost vozila, već mogu ugroziti i sigurnost vožnje.

carVertical nudi jednostavno i pouzdano rješenje. Unosom broja šasije (VIN) u nekoliko minuta dobivaš detaljno izvješće o povijesti vozila. Izvješće može sadržavati podatke o stvarnoj kilometraži, zabilježenim nesrećama, procjenama štete, promjenama vlasništva, pa čak i fotografije iz prošlosti vozila. Sve informacije prikupljaju se iz velikog broja međunarodnih baza podataka, osiguravajućih kuća i servisa.

Prednost carVerticala je transparentnost. Umjesto da se oslanjaš na riječ prodavatelja, donosiš odluku temeljenu na stvarnim podacima. To ti daje jaču pregovaračku poziciju ili, u nekim slučajevima, jasan znak da od kupnje treba odustati.

Ulaganje u provjeru povijesti vozila mali je trošak u usporedbi s potencijalnim popravcima koji mogu iznositi tisuće eura. Ako želiš mirnu kupnju, manje stresa i sigurnost da znaš što kupuješ, carVertical je alat koji se isplati koristiti prije svake kupnje rabljenog automobila.

