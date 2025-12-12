Benzinci i dizelaši ipak preživljavaju 2035., Bruxelles "povukao ručnu"

Manfred Weber, čelnik Europske pučke stranke, potvrdio je za njemački Bild da se odustaje od cilja nulte emisije za nova vozila do 2035. godine. Novi plan predviđa smanjenje emisija za "samo" 90 posto

Autonet.hr petak, 12. prosinca 2025. u 11:15

Planovi za potpunu zabranu prodaje novih vozila s motorima s unutarnjim izgaranjem unutar Europske unije odbačeni su – potvrdio je to Manfred Weber, predsjednik Europske pučke stranke. U izjavi za njemački Bild, visoki europski dužnosnik jasno je dao do znanja da se obveza smanjenja emisija CO2 za 100 posto, koja je trebala stupiti na snagu 2035. godine, zamjenjuje novim, blažim ciljem.

Prema revidiranom planu, proizvođači automobila morat će smanjiti emisije svoje flote za 90%, što u praksi znači da motori na fosilna goriva neće biti u potpunosti protjerani s tržišta.​ Službena objava tog stava iz Komisije još se očekuje, a mogla bi stići ovih dana, zajedno s najavljenim "automobilskim paketom" regulativa za spas autoindustrije.

Očuvanje radnih mjesta

Weber je pojasnio kako ova odluka šalje ključnu poruku automobilskom sektoru te pomaže u očuvanju desetaka tisuća radnih mjesta u jednoj od najvažnijih europskih industrija. "Od 2035. godine nadalje, smanjenje emisija CO2 od 90%bit će obvezno za flote proizvođača automobila, umjesto potpunog smanjenja od 100%", izjavio je Weber, dodajući kako se potpuna zabrana tehnologije motora s unutarnjim izgaranjem više ne nalazi na dnevnom redu. Ovakav potez dolazi nakon intenzivnog pritiska vlada država članica, uključujući Njemačku i Italiju, kao i same automobilske industrije koja je zagovarala fleksibilnije propise.​

Osim promjene ciljeva za 2035. godinu, Weber je naglasio da cilj od 100% smanjenja emisija neće biti postavljen niti za 2040. godinu, što osigurava dugoročni opstanak klasičnih motora. Prema njegovim riječima, svi pogonski sklopovi koji se trenutačno proizvode moći će se i dalje proizvoditi i prodavati, čime se završava razdoblje neizvjesnosti za proizvođače i radnike. Ova revizija politike tumači se kao pobjeda "tehnološke neutralnosti" za koju se EPP dugo zalagao, tvrdeći da tržište, a ne zakonodavci, treba diktirati tempo tehnoloških promjena.​

Reakcije autoindustrije

Njemačko udruženje automobilske industrije (VDA) i drugi ključni akteri pozdravili su ovaj zaokret, ističući da dosadašnji fiksni ciljevi više nisu bili praktični s obzirom na slabiju potražnju za električnim vozilima i nedostatnu infrastrukturu. Industrija je upozoravala da bi kruto inzistiranje na potpunoj elektrifikaciji moglo ugroziti konkurentnost Europe i prepustiti tržišnu prednost inozemnim konkurentima, posebice Kini. Novi okvir od 90% ostavlja prostor za daljnji razvoj i proizvodnju visokoučinkovitih motora s unutarnjim izgaranjem unutar Europe, dok se preostale emisije planiraju nadoknaditi ambicioznijim ciljevima u udjelu obnovljivih goriva.​



