Budite oprezni u Zagrebu: s "crvenom" kartom više ne možete parkirati u "žutoj" zoni

Od 1. siječnja 2026. u Zagrebu vrijede nova pravila za komercijalne parkirališne karte koje su sada vezane isključivo uz zonu za koju su kupljene, bez mogućnosti korištenja u zonama niže naplate

S prvim danom 2026. godine Zagrebparking je uveo značajne izmjene naplatu parkiranja za korisnike komercijalnih karata, što uključuje satne, dnevne, mjesečne i godišnje karte. Prema novim pravilima, parkirališne karte od sada vrijede isključivo u zoni za koju su kupljene, čime se ukida dugogodišnja praksa prema kojoj je karta kupljena za skuplju zonu vrijedila i u onima s nižom naknadom.

Cilj je povećanje protočnosti

​Ova promjena izravno utječe na vozače koji su, primjerice, kupnjom karte za prvu zonu dosad mogli slobodno parkirati i u drugoj ili trećoj zoni bez dodatne naplate. Iz Grada i Zagrebačkog holdinga pojašnjavaju da je osnovni cilj ove mjere povećanje protočnosti na javnim parkiralištima, posebice u onim dijelovima grada koji su pod najvećim pritiskom prometa. Nova regulacija nastavak je niza promjena u sustavu mirujućeg prometa, koje su započele još uvođenjem blokovskog parkiranja za stanare krajem 2024. godine.

Korisnici koji posjeduju ranije kupljene komercijalne karte, a kojima nova pravila ne odgovaraju, imaju mogućnost zatražiti povrat neiskorištenog dijela novca. Naime, budući da su uvjeti korištenja usluge izmijenjeni u odnosu na trenutak kupnje, Zagrebparking je dužan omogućiti raskid ugovora onima koji to žele. Cijene parkiranja po zonama ostaju nepromijenjene.