Država priprema do 15.000 eura poticaja za kupnju automobila za velike obitelji

Ministarstvo demografije najavljuje novu subvenciju za nabavu vozila sa sedam sjedala, a novčanu će pomoć za to moći ostvariti obitelji s četvero ili više djece. O detaljima će izvijestiti uskoro

Broj stanovnika u Republici Hrvatskoj bilježi rast treću godinu zaredom, uz zamjetan porast broja novorođene djece. Prema podacima koje je iznio ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić, u prošloj je godini rođeno 410 djece više u odnosu na prethodnu godinu. Pozitivan se trend nastavio i u 2026. godini, u čijoj je prvoj polovici evidentirano gotovo 700 novorođenčadi više nego u istom razdoblju ranije.

Demografska mjera

Kako bi se pozitivni demografski trend nastavio, država uz svoje postojeće programe najavljuje i jednu – u Hrvatskoj dosad neviđenu – mjeru. Bit će to nova konkretna financijska potpora usmjerena na obitelji s većim brojem djece, najavio je ministar Šipić na Novoj TV.

Nova mjera omogućit će sufinanciranje kupnje vozila sa sedam sjedala, a moći će je iskoristiti tek obitelji s četvero ili više djece. Iznos potpore iznosit će do 15.000 eura, uz definirane cenzusne uvjete. Dakle, neće biti jednaka za dobrostojeće i manje imućne obitelji.

Službeno predstavljanje ove mjere najavljeno je za razdoblje nakon posljednje sjednice Vlade prije ljetne stanke, a ministar je obiteljima koje planiraju kupnju automobila na jesen preporučio kratku odgodu te odluke – jer bi im Vlada mogla "uskočiti" s financijskim poticajem.