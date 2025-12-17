EU predstavila automobilski paket: klasični pogoni i hibridi i nakon 2035., poticaji za mala vozila

Europska komisija je predstavila paket mjera za automobilsku industriju kako bi poduprla napore tog sektora u prelasku na čistu mobilnost. Opisuju to kao ambiciozan i pragmatičan plan uz veću fleksibilnost

Neslužbene najave od prošloga tjedna dobile su i službenu potvrdu – Europska unija odustaje od dugo najavljivane potpune zabrane vozila na fosilna goriva nakon 2035. godine. Dio je to "paketa mjera za automobilsku industriju", predstavljenoga ovoga tjedna pred zastupnicima Europskog parlamenta, kojim EK želi postići "čistu budućnost", klimatsku neutralnost, ali i osnažiti domaću autoindustriju.

Nema potpune zabrane

Najvažniji dio tog prijedloga je ukidanje spomenute zabrane prodaje novih benzinaca i dizelaša, pa će novi ciljevi u pogledu emisija CO 2 iz ispušnih cijevi automobila umjesto 100% propisivati smanjenje za "samo" 90%. Nakon toga, preostalih 10% emisija europski će proizvođači morati nadoknaditi upotrebom niskougljičnog čelika proizvedenog u europskoj uniji ili upotrebom e-goriva i biogoriva. Time će se omogućiti da plug-in hibridi, uređaji za produljenje dometa (range extenderi), blagi hibridi i vozila s motorima s unutarnjim izgaranjem i dalje imaju svoje mjesto na tržištu nakon 2035., uz potpuno električna vozila i vozila s pogonom na vodik.

Nadalje, proizvođači automobila moći će do 2035. ostvariti korist od "super kredita" za male cjenovno pristupačne električne automobile proizvedene u Europskoj uniji. Time će se potaknuti uvođenje na tržište više malih modela električnih vozila, o čemu se također govorilo proteklih tjedana. Paket zakona uvodi i novu kategoriju vozila u okviru inicijative za male cjenovno pristupačne automobile, koja obuhvaća električna vozila duljine do 4,2 metra, a na koja će se odnositi spomenuti poticaji.

Kombiji, flote, baterije

Dodatna fleksibilnost odobrava se za segment kombija, u kojem je uvođenje električnih vozila strukturno teže, uz smanjenje ciljne vrijednosti CO 2 za kombije do 2030. s 50% na 40%. Komisija predlaže i ciljanu izmjenu emisijskih normi CO 2 za teška vozila uz fleksibilnost kojom se olakšava usklađenost s ciljevima za 2030.

Kad je riječ o korporativnim vozilima, na razini država članica utvrđeni su obvezni ciljevi za potporu uvođenju vozila s nultim i niskim emisijama u velikim poduzećima. Budući da automobili poduzeća pokrivaju veće godišnje kilometraže, to znači i više smanjenja emisija. Nulte ili niske emisije i "Proizvedeno u EU-u" bit će preduvjet za vozila koja primaju javnu financijsku potporu.

S 1,8 milijardi eura pojačivač baterija ubrzat će razvoj vrijednosnog lanca baterija proizvedenog u EU-u. U okviru pojačivača baterija, 1,5 milijardi eura pružit će potporu europskim proizvođačima baterijskih ćelija putem beskamatnih zajmova. Dodatnim ciljanim mjerama politike poduprijet će se ulaganja, stvoriti europski vrijednosni lanac baterija te poticati inovacije i koordinacija među državama članicama.

Manje birokracije

Skupnom uredbom o automobilskoj industriji smanjit će se administrativno opterećenje i troškovi za europske proizvođače, povećati njihova globalna konkurentnost i osloboditi resursi za dekarbonizaciju, najavljuje Komisija. Među ostalim, predlaže se smanjenje količine propisa tzv. sekundarnog zakonodavstva koje će se donijeti u nadolazećim godinama i pojednostavnjenje ispitivanja za nove putničke kombije i kamione. Zaključno, Komisija također ažurira i usklađuje pravila o označivanju automobila kako bi kupci imali potpune informacije o emisijama automobila pri kupnji.

Automobilski paket dobio je i svoju web stranicu, na kojoj su objavljene sve ključne informacije. Prijedlog sada ide pred tijela Parlamenta, koji ga mora u konačnici i usvojiti.