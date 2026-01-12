Europa nudi rješenje za carine na kineska električna vozila

Europska komisija predlaže proceduru koja bi proizvođačima poput Volkswagena omogućila izbjegavanje carina na električna vozila iz Kine, ako dobrovoljno ograniče izvoz i postave minimalne cijene

Autonet.hr ponedjeljak, 12. siječnja 2026. u 19:28
Cupra Tavascan 📷 Foto: Cupra
Cupra Tavascan Foto: Cupra

Europska komisija i kinesko Ministarstvo trgovine objavili su u ponedjeljak smjernice koje bi mogle dovesti do ukidanja carina na neka električna vozila uvezena iz Kine, s posebnim naglaskom na Volkswagenov model Cupra Tavascan. Ovaj potez predstavlja značajan zaokret u trgovinskim odnosima i mogao bi preoblikovati europsko tržište automobila.

Naime, Europska komisija, izvršno tijelo Europske unije, predstavila je proceduru kojom se proizvođačima automobila omogućuje da dobrovoljno predlože ograničenja na broj električnih vozila koja isporučuju iz Kine u Europu. Uz to, od proizvođača bi se tražilo da odrede i minimalne cijene po kojima će se ti automobili prodavati na europskom tržištu.

Proizvođači koji pristanu na takva ograničenja broja uvezenih vozila i obvežu se na cjenovne pragove mogli bi biti izuzeti od antisubvencijskih carina, koje je Europska komisija uvela krajem 2024. godine i koje dosežu i do 35 posto. Ovaj dogovor dolazi kao potencijalno rješenje u napetim trgovinskim odnosima.

"Kao Europska komisija i kao istražno tijelo u ovom slučaju, od početka smo govorili da smo voljni razmotriti alternative antisubvencijskim carinama koje smo uveli", izjavio je Olof Gill, glasnogovornik Europske komisije.

Okvir najavljen ovog ponedjeljka dolazi u trenutku kada Europa traži jačanje trgovinskih veza s regijama izvan SAD-a, kao odgovor na sveobuhvatne carine i druge inicijative predsjednika Trumpa. Ipak, europski lideri suočeni su s dilemom. Sjedinjene Države jedina su zemlja koja je posljednjih godina bila voljna održavati iznimno velike trgovinske deficite, što je američko tržište učinilo primamljivim za europske izvoznike. S druge strane, Kina je ozbiljno ograničila kupnju iz Europe kroz širok program poticanja domaće proizvodnje kao zamjene za uvoz.

Volkswagenov presedan i oprez Unije

Bilo kakav dogovor koji bi proizvođačima automobila omogućio izbjegavanje carina na pošiljke električnih vozila u Europu možda neće stupiti na snagu tako brzo. Plan svakog proizvođača morat će zasebno odobriti ne samo Europska komisija, već i zemlje članice Europske unije, što je potencijalno dugotrajan proces.

Inače, nova procedura uslijedila je nakon što je Volkswagen ove zime istupio izvan okvira kineske automobilske industrije, dobrovoljno ponudivši ograničenje isporuka svojih električnih automobila Cupra iz tvornice u kineskom Hefeiju u Europu. Također su predložili postavljanje neobjavljene minimalne cijene za te modele po dolasku na europsko tržište. U zamjenu, Volkswagen je zatražio od Europske komisije da prestane naplaćivati njihovu antisubvencijsku carinu od 20,7 posto na Cupru.

"Izdali smo ove smjernice jer je u prosincu stigla prva smislena ponuda o cjenovnoj obvezi. Donijeli smo odluku o izdavanju ovih detaljnijih dodatnih smjernica u slučaju da stignu i druge ponude“, rekao je Gill.

S druge strane, kinesko Ministarstvo trgovine zastupalo je stav da bi proizvođači s tvornicama u Kini trebali pregovarati kao blok s Europskom komisijom, umjesto da podnose vlastite ponude. Smatraju da bi, ako proizvođači daju zasebne prijedloge, mogli konkurirati jedni drugima u ustupcima prema Europi. Zanimljivo, kinesko ministarstvo zauzelo je drugačiji stav krajem prošle godine kada je tražilo ustupke od stranih proizvođača, zahtijevajući da svaki proizvođač konjaka u Europi podnese vlastitu ponudu za ograničenje cijena pri prodaji u Kini.

Europski trgovinski dužnosnici oprezni su pri prihvaćanju sporazuma koji proizvođačima automobila omogućuju postavljanje visokih minimalnih cijena za njihova električna vozila. Takav bi mehanizam mogao dovesti do fiksiranja cijena, pri čemu bi proizvođači zadržali profit od ograničene prodaje u Europi umjesto da plaćaju carine.

Sličan dogovor Europska komisija postigla je 2013. godine s kineskim proizvođačima solarnih panela, što je rezultiralo time da je kineska solarna industrija ostvarila goleme profite koje je uložila u nove tvornice. To je pomoglo kineskoj industriji da postane toliko dominantna da je većina proizvođača solarnih panela u Europi morala zatvoriti ili drastično smanjiti poslovanje.

U svakom slučaju, predloženi mehanizam nudi put prema smirivanju trgovinskih napetosti između EU-a i Kine u ključnom sektoru električnih vozila. Međutim, lekcije iz prošlosti, poput slučaja solarnih panela, pozivaju na oprez. Ishod ovih pregovora i eventualnih dogovora bit će ključan ne samo za budućnost europske automobilske industrije, već i za njezinu sposobnost da se natječe na globalnom tržištu koje se brzo mijenja.

 



Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Folded Motion® Waveguide tehnologija

Akcija

MARTIN LOGAN Motion XT F100

Frekvencijski odziv 31 Hz - 25 kHz ± 3 dB, disperzija 5° (vertical) x 90° (horizontal), osjetljivost 92 dB, impedancija 4 ohms

4.459 € 5.579 € Akcija

Gladak i transparentan zvuk.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE509

Dvosistemski podni zvucnici, raspon: 32Hz-28kHz (+/- 6dB), osjetljivost: 89dB, peak SPL: 115dB, maksimalna snaga: 175W, crossover frekvencija: 2.9kHz, impedancija: 6 ohma.

2.380 € 2.800 € Akcija

Manje šuma, više glazbe.

Izbor kupaca

DALI KUPID Black Ash

AudioQuest Niagara 1200 je kompaktan mrežni kondicioner koji osigurava čisto i stabilno napajanje za audio i AV sustave, smanjuje šum i izobličenja, štiti opremu od prenapona te poboljšava dinamiku i detalje zvuka u svakodnevnom slušanju.

999 € 1.249 € Akcija

Uključena Pick it MM E zvučnica

PRO-JECT E1.2, , PICK IT, MM

Gramofon s elektroničkom promjenom brzine 33/45 o/min i remenskim pogonom, omjer signal/šum 65 dB, wow & flutter do ±0,23 %, ručka 218,5 mm / 7 g, potrošnja 4,5 W,

329 € Kupi

Spaja bezvremenski dizajn s vrhunskom akustičnom tehnologijom.

KEF Coda W Dark Titanium

Podržava Bluetooth 5.4 s aptX Adaptive i aptX Lossless, ima phono ulaz za gramofon, USB-C, AUX ulaz te izlaz za subwoofer, što omogućuje jednostavno proširenje sustava. Bilo da slušate streaming, vinil, s računala ili TV, sve se spaja izravno na zvučnike.

899 € Kupi

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi