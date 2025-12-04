Europska komisija popušta: priprema se revizija uredbe o zabrani automobila na fosilna goriva

Europska unija planira značajnu reviziju svojih klimatskih ciljeva u prometnom sektoru, kojom bi se omogućila registracija novih vozila s motorima s unutarnjim izgaranjem i nakon 2035. godine. Velik je to zaokret u stavu u samo nekoliko mjeseci, jer se još ovoga proljeća govorilo da vladajući neće odustati od zabrane prodaje novih benzinaca i dizelaša, čak niti pod uvjetom da koriste ekološki održiva goriva.

Ipak, prema riječima povjerenika za promet Apostolosa Tzitzikostasa, Komisija će pri ponovnoj procjeni graničnih vrijednosti uzeti u obzir "sav tehnološki napredak", što uključuje motore koji koriste e-goriva i napredna biogoriva. Ova mjera dio je šireg "automobilskog paketa" čiji je cilj jačanje europske automobilske industrije i osiguravanje njezine konkurentnosti na globalnom tržištu, a koji će uključivati i novu "labaviju" regulativu za malene i jeftine električne automobile.

Smanjenje emisija i zaštita domaće proizvodnje

Predstavljanje tog regulatornog paketa, prvotno planirano za 10. prosinca, moglo bi kasniti nekoliko tjedana jer se na detaljima još uvijek radi kako bi se osigurali što bolji uvjeti planiranja za industriju i potrošače. Povjerenik je potvrdio da je pismo njemačkog kancelara Friedricha Merza, koji je zatražio uključivanje "visokoučinkovitih" motora s unutarnjim izgaranjem, primljeno vrlo pozitivno te da je Komisija otvorena za sve tehnologije koje doprinose smanjenju emisija. Cilj je zadržati tehnološku prednost europske industrije uz poštivanje novih geopolitičkih okolnosti.​

Kako bi dodatno osnažila europske proizvođače, Komisija razmatra uvođenje novih pravila za korporativne flote vozila, kojima bi se u te svrhe preferirali europski dobavljači. Tzitzikostas je naglasio da je zaštita europskih tvrtki i proizvodnje apsolutni prioritet izravno povezan s konkurentnošću, iako konačna odluka ovisi o političkom dogovoru. Sve te vijesti dolaze nakon ne samo političkog, već i industrijskog pritiska, budući da je prošloga mjeseca stigao niz apela iz europskih kompanija o tome da je zabrana prodaje benzinaca i dizelaša do 2035. godine "katastrofalna pogreška".

Osim toga, planira se poticanje proizvodnje pristupačnijih osnovnih modela električnih automobila, s ciljanom cijenom nižom od 20.000 eura, kako bi se stimulirala potražnja, Pritom, navodno, Komisija neće diktirati industriji što da radi, već će "samo nuditi podršku"​.