Europski parlament prihvatio nova pravila o vozačkim dozvolama, bit će digitalne

Vozačke dozvole vrijedit će 15 godina, bit će digitalizirane, za nove vozače uvodi se probno razdoblje od najmanje dvije godine, a zabrana vožnje vrijedit će na području cijele Europske unije

Autonet.hr utorak, 21. listopada 2025. u 19:28

Eurozastupnici su danas podržali reviziju pravila o vozačkim dozvolama i uvođenje odredbi o novim vozačima, digitalnim dozvolama i zabrani vožnje. Konačni cilj novih zajedničkih pravila jest povećati sigurnost na cestama i smanjiti broj prometnih nesreća, koje godišnje odnose gotovo 20.000 života u EU.

Šira obuka vozača, duže trajanje dozvole

Za stjecanje vozačke dozvole po novome će se morati ispitivati i znanje o mrtvim uglovima, sustavima za pomoć u vožnji, sigurnom otvaranju vrata i opasnostima upotrebe mobilnog telefona u vožnji. Zahvaljujući zahtjevima zastupnika, tijekom obuke i ispitivanja veća će se važnost pridavati svijesti o rizicima za pješake, djecu, bicikliste i ostale ranjive sudionike u prometu.

Vozačke dozvole za automobile i motocikle trebale bi vrijediti 15 godina, no državama članicama ostavljena je mogućnost da smanje razdoblje valjanosti na 10 godina ako vozačka dozvola ujedno služi i kao osobna identifikacijska isprava. Dozvole za upravljanje kamionima i autobusima vrijedit će pet godina. Države članice mogu skratiti razdoblje valjanosti za vozače starije od 65 godina kako bi se uvjetovali češći liječnički pregledi ili tečajevi za obnovu znanja.

Za prvo izdavanje ili obnavljanje vozačke dozvole vozači bi trebali proći liječnički pregled, uključujući pregled vida i kardiovaskularnog sustava. Državama članicama ostavljena je mogućnost da za vozače automobila i motocikala umjesto liječničkog pregleda zahtijevaju ispunjavanje obrasca za samoprocjenu ili da uspostave nacionalni sustav za procjenu sposobnosti za upravljanje vozilom.

Neiskusni vozači

Po prvi put pravilima EU-a utvrđuje se probno razdoblje od najmanje dvije godine za neiskusne vozače. Za njih će vrijediti i stroža pravila i sankcije za vožnju pod utjecajem alkohola i nekorištenje sigurnosnih pojaseva ili sigurnosnih sjedalica za djecu. Usto, 17-godišnjaci će moći dobiti vozačku dozvolu za automobil (kategorije B), ali do 18. godine morat će voziti u pratnji iskusnog vozača.

Kako bi se ublažila nestašica profesionalnih vozača, novim pravilima omogućuje se 18-godišnjacima da steknu dozvolu za vožnju kamiona (kategorija C), a 21-godišnjacima za vožnju autobusa (kategorija D), pod uvjetom da posjeduju svjedodžbu o stručnoj osposobljenosti. U suprotnom je minimalna dob za izdavanje takvih dozvola 21 odnosno 24 godine.

Digitalna vozačka dozvola

U novim pravilima zamišljeno je da digitalna vozačka dozvola, dostupna na mobilnom telefonu, postupno postane glavni format vozačke dozvole u EU-u. Zastupnici su, međutim, osigurali građanima pravo da po želji zatraže fizičku dozvolu, koja se izdaje bez nepotrebne odgode, u pravilu u roku od tri tjedna.

Kako bi se spriječilo izbjegavanje kazni izrečenih u inozemstvu, informacije o oduzimanju, ukidanju ili ograničenju vozačke dozvole proslijedit će se državi članici koja ju je izdala za potrebe prekogranične provedbe kazni. Nacionalna tijela morat će se bez nepotrebne odgode međusobno obavješćivati o odlukama o zabrani vožnje izrečenima zbog najtežih prometnih prekršaja.

Primjena za najviše tri godine

Nova pravila stupit će na snagu 20 dana nakon objave u Službenom listu Europske unije. Države članice imat će tri godine da ih prenesu u nacionalno zakonodavstvo te dodatnu godinu pripreme za njihovu provedbu.

