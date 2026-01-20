Hrvatska eurozastupnica traži očuvanje klasičnog radija u novim automobilima

Automobili se sve više pretvaraju u digitalne platforme, pa dostupnost radija na središnjim zaslonima i sučeljima više se ne može uzimati zdravo za gotovo, odnosno treba ga zaštititi novim pravilima

Hrvatska eurozastupnica Sunčana Glavak (iz kluba zastupnika EPP-a) uputila je pismo predsjednici Europske komisije Ursuli von der Leyen s pozivom da se u nadolazećem Aktu o digitalnim mrežama (Digital Networks Act) ugrade jasne zaštitne mjere za očuvanje radija u novim, povezanim vozilima.

"Radio mora biti vidljiv i dostupan"

Kako se automobili sve više pretvaraju u digitalne platforme, dostupnost radija na središnjim zaslonima i sučeljima više se ne može uzimati zdravo za gotovo, stoji u službenom priopćenju. U pismu se Komisiju upozorava da bi, bez jasnih pravila, globalne tehnološke platforme i proizvođači automobila mogli postati posrednici u pristupu audio sadržaju, što bi moglo imati posljedice za medijski pluralizam, izbor potrošača i javnu sigurnost.

"Radio je i dalje najpouzdaniji medij u Europi i u kriznim situacijama često ostaje jedini kanal koji građanima omogućuje pravodobne informacije i upute, osobito kada dođe do prekida mreže ili nestanka električne energije. U digitalnom dobu radio ne smije postati skrivena opcija, nego mora ostati vidljiv i dostupan svima, kao i dosad", poručila je Glavak.

U pismu se Europska komisija poziva da u prijedlog Akta o digitalnim mrežama uključi odredbe koje bi:

osigurale obveznu ugradnju radijskih prijamnika u sva nova vozila stavljena na tržište EU-a,

jamčile jednostavan pronalazak i dostupnost licenciranih radijskih usluga putem sučelja u vozilu te

osigurale ravnopravne uvjete za radio u odnosu na globalne audio platforme.

Pismo su, na inicijativu Glavak, supotpisali zastupnici iz EPP-a, Renew-a, S&D-a i Zelenih, čime se dodatno naglašava široka politička podrška zaštiti radija kao pouzdanog medija i sigurnosnog kanala u novoj eri digitalne mobilnosti, zaključuje eurozastupnica.

Ne želite valjda imati radio samo unutar izbornika infotainment sustava? Vladimir Šrajber, Pexels

Akt o digitalnim mrežama

Nakon aktova o digitalnim tržištima i uslugama, Europska komisija ovog će tjedna predstaviti i prvi prijedlog novog Akta o digitalnim mrežama. Jedan je to od ključnih zakonodavnih prijedloga za jačanje europske digitalne infrastrukture i konkurentnosti, s naglaskom na ulaganja, otpornost i modernizaciju telekomunikacijskog okvira. Glavni cilj tog je akta osigurati da Europa ostane konkurentna u globalnoj utrci za digitalnu transformaciju, fokusirajući se na razvoj 5G mreža i svjetlovodne internetske infrastrukture.

Prijedlog će se temeljiti na stvaranju stvarnog jedinstvenog telekomunikacijskog tržišta, kao i potrebi da velike tehnološke kompanije sudjeluju u troškovima izgradnje infrastrukture. Akt stavlja veliki naglasak na sigurnost kritične infrastrukture, uključujući podmorske kabele i satelitsku komunikaciju te potiče prelazak s tradicionalnih bakrenih mreža na moderne tehnologije.