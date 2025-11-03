Još jedno poskupljenje uskoro na tehničkom pregledu vozila

Novim Pravilnikom o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta propisuje se da osnovna naknada poskupljuje za 40%, pa će uskoro godišnji tehnički pregled koštati još nekoliko eura više

Autonet.hr ponedjeljak, 3. studenog 2025. u 11:35

Ministarstvo mora, pomorstva i infrastrukture pustilo je u javnu raspravu na platformu e-Savjetovanja Nacrt prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila. Pojednostavljeno rečeno – novim propisima uskoro bi vlasnicima vozila trebao biti iz džepa "izbijen" koji euro više, budući da će rečena naknada za uporabu javnih cesta poskupjeti.

Povećanje naknade od 40%

Dosad je Pravilnikom bilo određeno da je visina naknade nekadašnjih 215 kuna, odnosno 28,54 eura, a točan iznos koji se plaća jednom godišnje u stanicama za tehnički pregled vozila, pri produljenju registracije, dobiva se umnoškom te naknade i koeficijenta. On je različit za svaki tip vozila i ovisi o zapremnini motora osobnih automobila, odnosno o masi kod težih vozila.

Po novome, jednom kad novi Pravilnik stupi na snagu, umjesto osnovnih 28,54 eura plaćat će se 40 eura, pomnoženo s pripadajućim koeficijentom. Poskupljenje je to od čak 40%, no izgledno je da neće biti jedino. Naime, Ministarstvo u prijedlogu u Pravilnik dodaje i novi članak, prema kojem će se ta godišnja naknada usklađivati s godišnjim indeksom rasta potrošačkih cijena, koji objavljuje Državni zavod za statistiku u siječnju svake godine – tj. inflacijom, pa možemo očekivati da će se i tih 40 eura u narednim godinama povećavati.

Javno savjetovanje traje do 29. studenoga, a Pravilnik će stupiti na snagu osmog dana od objave u Narodnim novinama. Komentari na e-Savjetovanju redom su negativni i kritiziraju povećanje naknade, no teško da će Ministarstvo zbog toga odustati od njezinog planiranog povećanja.



