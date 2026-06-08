Kina postrožila pravila za plug-in hibride i stvorila europskim proizvođačima nove probleme

Europski plug-in hibridi koji su kod nas sve popularniji, u Kini odjednom djeluju kao tehnologija prošle generacije, a sve zbog novih pravila

Kinesko tržište automobila posljednjih je godina postalo jedno od najvažnijih za razvoj elektrificiranih vozila, a najnovije regulatorne promjene mogle bi dodatno otežati položaj europskim proizvođačima. Naime, Kina je početkom godine znatno postrožila uvjete koje plug-in hibridi moraju ispuniti kako bi ostvarili porezne olakšice i druge pogodnosti.

Prema novim pravilima, plug-in hibrid sada mora imati električni doseg od najmanje 100 kilometara kako bi ostvario pravo na porezne pogodnosti. Raniji prag iznosio je 43 kilometra, što je godinama odgovaralo većini europskih modela.

Takva promjena pogodovat će domaćim proizvođačima koji posljednjih godina razvijaju plug-in hibride s velikim baterijama i znatno većim električnim dosegom. Dok brojni kineski modeli danas mogu prijeći više od 160 kilometara isključivo na struju, mnogi europski konkurenti i dalje se oslanjaju na manje baterije i kraći električni doseg.

Osim toga, dodatni izazov predstavlja i činjenica da su kineske vlasti postrožile zahtjeve za potrošnju goriva kada vozilo vozi isključivo uz pomoć motora s unutarnjim izgaranjem. To posebno pogađa modele koji koriste veće i snažnije benzinske motore.

Posljedice su već vidljive na tržištu. Prema pisanju Automotive Newsa, proizvođači poput Audija, BMW-a, Mercedesa i Land Rovera značajno su smanjili ili gotovo u potpunosti ukinuli ponudu plug-in hibrida u Kini jer pojedini modeli više ne zadovoljavaju uvjete za ostvarivanje poticaja.

S druge strane, kineski proizvođači nastavljaju širiti ponudu vozila velikog električnog dosega, a dio tih modela već stiže i na europsko tržište. Analitičari stoga upozoravaju da bi trend koji je zahvatio Kinu uskoro mogao povećati pritisak i na europske proizvođače, koji će morati prilagoditi svoje plug-in hibride novim očekivanjima kupaca.