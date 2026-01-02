Kina prva u svijetu uvela ograničenje potrošnje za električne automobile

U Kini su uvedena obvezna ograničenja potrošnje energije za nova električna vozila postavljanjem novih normi energetske efikasnosti, koje su na snazi od početka ove godine

Službena je Kina krajem 2025. donijela nacionalni standard, koji stupa na snagu 1. siječnja 2026. i prvi put uvodi obvezno ograničenje u tome koliko električne energije smije trošiti novo proizvedeni električni osobni automobil na 100 kilometara, ovisno o njegovoj masi. Vlasti naglašavaju da je cilj potaknuti razvoj učinkovitijih vozila, produžiti dosege s istim kapacitetom baterije i smanjiti ukupno opterećenje elektroenergetskog sustava rastom broja električnih vozila.

Povećanje efikasnosti

Propisi se odnose na isključivo električne automobile mase do dvije tone, a gornja granica potrošnje je postavljena na 15,1 kWh na 100 kilometara, što je otprilike 11% strože od ranijih, dobrovoljnih smjernica. Modeli koji ne zadovolje granice morat će se tehnički unaprijediti ili će u suprotnom izgubiti pravo na porezne povlastice i biti povučeni s tržišta. Vlasti poručuju da se, nakon tehničkih nadogradnji, očekuje da će vozila s istim kapacitetom baterije zabilježiti prosječno povećanje dosega vožnje od oko 7% zbog smanjene potrošnje energije.

Većina novih modela velikih kineskih proizvođača, poput BYD‑a i Geelyja, već zadovoljava ili se približava tim pragovima, pa se očekuju uglavnom prilagodbe kod manje učinkovitih i težih modela. Novi se propis o ograničavanju potrošnje odnosi isključivo na potpuno električna osobna vozila te ne obuhvaća plug-in hibridne modele niti modele s produživačima dosega (range extenderima).

Prvi je to propis ove vrste u svijetu, kojim Kina želi postati predvodnikom u energetskoj učinkovitosti i upravljanju potrošnjom u elektroenergetskoj mreži, kad je riječ o tamo vrlo popularnim električnim automobila.