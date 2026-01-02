Kina prva u svijetu uvela ograničenje potrošnje za električne automobile

U Kini su uvedena obvezna ograničenja potrošnje energije za nova električna vozila postavljanjem novih normi energetske efikasnosti, koje su na snazi od početka ove godine

Autonet.hr petak, 2. siječnja 2026. u 14:41

Službena je Kina krajem 2025. donijela nacionalni standard, koji stupa na snagu 1. siječnja 2026. i prvi put uvodi obvezno ograničenje u tome koliko električne energije smije trošiti novo proizvedeni električni osobni automobil na 100 kilometara, ovisno o njegovoj masi. Vlasti naglašavaju da je cilj potaknuti razvoj učinkovitijih vozila, produžiti dosege s istim kapacitetom baterije i smanjiti ukupno opterećenje elektroenergetskog sustava rastom broja električnih vozila.

Povećanje efikasnosti

Propisi se odnose na isključivo električne automobile mase do dvije tone, a gornja granica potrošnje je postavljena na 15,1 kWh na 100 kilometara, što je otprilike 11% strože od ranijih, dobrovoljnih smjernica. Modeli koji ne zadovolje granice morat će se tehnički unaprijediti ili će u suprotnom izgubiti pravo na porezne povlastice i biti povučeni s tržišta. Vlasti poručuju da se, nakon tehničkih nadogradnji, očekuje da će vozila s istim kapacitetom baterije zabilježiti prosječno povećanje dosega vožnje od oko 7% zbog smanjene potrošnje energije.

Većina novih modela velikih kineskih proizvođača, poput BYD‑a i Geelyja, već zadovoljava ili se približava tim pragovima, pa se očekuju uglavnom prilagodbe kod manje učinkovitih i težih modela. Novi se propis o ograničavanju potrošnje odnosi isključivo na potpuno električna osobna vozila te ne obuhvaća plug-in hibridne modele niti modele s produživačima dosega (range extenderima).

Prvi je to propis ove vrste u svijetu, kojim Kina želi postati predvodnikom u energetskoj učinkovitosti i upravljanju potrošnjom u elektroenergetskoj mreži, kad je riječ o tamo vrlo popularnim električnim automobila.



Uni-Q driver s MAT™ tehnologijom.

Akcija

KEF Q7 Meta

Trosistemski bass-reflex zvučnik s Uni-Q driverom, frekvencijski raspon 39 Hz – 20 kHz, osjetljivost 87 dB, impedancija 4 Ω, preporučena snaga pojačala 15 – 200 W

1.279 € 1.599 € Akcija

Donose pravi DALI Hi-Fi zvuk u svaki prostor.

Izbor kupaca

DALI KUPID Black Ash

Frekvencijski raspon: 63 – 25.000 Hz (±3 dB), osjetljivost: 83 dB, mominalna impedancija: 4 Ohma, Preporučena snaga pojačala: 40 – 120 W, Frekvencija skretnice: 2.100 Hz, Tip kućišta: Bass reflex

338 € Kupi

Uključena Pick it MM E zvučnica

PRO-JECT E1.2, , PICK IT, MM

Gramofon s elektroničkom promjenom brzine 33/45 o/min i remenskim pogonom, omjer signal/šum 65 dB, wow & flutter do ±0,23 %, ručka 218,5 mm / 7 g, potrošnja 4,5 W,

329 € Kupi

Spaja bezvremenski dizajn s vrhunskom akustičnom tehnologijom.

KEF Coda W Dark Titanium

Podržava Bluetooth 5.4 s aptX Adaptive i aptX Lossless, ima phono ulaz za gramofon, USB-C, AUX ulaz te izlaz za subwoofer, što omogućuje jednostavno proširenje sustava. Bilo da slušate streaming, vinil, s računala ili TV, sve se spaja izravno na zvučnike.

899 € Kupi

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi