Kraj ludih ubrzanja? Kina želi da svi novi auti ograniče ubrzanje do 'stotke' na minimalno 5 sekundi

Prema novom nacrtu zakona, Kina planira uvesti pravilo po kojem bi svi novi automobili morali imati zadani način vožnje koji ograničava ubrzanje od 0 do 100 km/h na najmanje pet sekundi

Autonet.hr petak, 14. studenog 2025. u 05:25
📷 Foto: Unsplash
Era električnih vozila donijela je novu stvarnost u kojoj su automobili sposobni za nevjerojatna ubrzanja. Međutim, Kina, kao najveće svjetsko tržište, planira to drastično promijeniti. Prema najnovijem nacrtu nacionalnog standarda, o kojem piše Carscoops, svi novi osobni automobili morat će nakon svakog pokretanja imati zadani način vožnje koji ograničava ubrzanje do 100 km/h na minimalno pet sekundi.

Ovaj prijedlog dio je šireg nacrta pod nazivom "Tehničke specifikacije za motorna vozila koja prometuju na cestama", a namjera mu je zamijeniti postojeći standard GB 7258-2017 koji nije uključivao ovakva ograničenja. U odjeljku 10.5.4 novog prijedloga navodi se sljedeće - "Nakon svakog uključivanja/paljenja osobnog vozila... vozilo treba biti u stanju u kojem vrijeme ubrzanja do 100 km/h nije manje od 5 sekundi"

Ovaj zadani način vožnje, koji bi ograničavao performanse pri svakom pokretanju, funkcionirao bi slično kao "Eco" način rada koji se već nalazi u većini električnih vozila i bio bi kontroliran softverski. Naravno, vozači bi i dalje mogli odabrati brži, sportski način vožnje, ali bi taj postupak morali ponavljati svaki put kad upale automobil. Sličan princip već je na snazi u Europi s upozorenjima o ograničenju brzine koja se moraju ručno isključiti pri svakoj vožnji.

Iako bi se novo pravilo, ako bude odobreno, primjenjivalo na sva osobna vozila u Kini neovisno o vrsti pogona, najočitije bi utjecalo na rastuću flotu iznimno brzih električnih vozila. Primjerice, Xiaomi SU7 Ultra treba samo 1.98 sekundi za sprint od 0 do 100 km/h, Zeekr 001 FR to postiže za 2.02 sekunde, a Tesla Model S Plaid za 2.1 sekundu.

Upozorenje o brzini za limuzine

U drugom nacrtu, nazvanom "Sigurnosne specifikacije za motorna vozila koja prometuju na cestama", kineski regulatori predlažu još jedno pravilo vezano uz brzinu, ovaj put za duža vozila. Prema prijedlogu, osobna vozila dulja od 6 metara morala bi imati funkciju alarma za prekoračenje brzine. Alarm bi se aktivirao vizualnim ili zvučnim signalom kada brzina vozila premaši najveću dopuštenu brzinu, koja ne bi smjela biti veća od 100 km/h.

Dok su najveći monovolumeni i SUV-ovi uglavnom ispod granice od 6 metara, ovo bi pravilo moglo utjecati na produžene limuzine. Jedna od "žrtava" bio bi Rolls-Royce Phantom VII s produženim međuosovinskim razmakom (6.092 mm), iako je njegov nasljednik kraći i sa 5.982 mm ne bi potpadao pod ovu regulativu.

Ovi prijedlozi dio su šire inicijative za povećanje sigurnosti na kineskim cestama. Iako su za sada samo u fazi nacrta, njihovim usvajanjem Kina bi poslala jasnu poruku da performanse ne smiju ići na uštrb sigurnosti, što bi moglo značajno promijeniti tržište automobila, pogotovo u segmentu električnih vozila visokih performansi.



